"Живий щит з полонених": Україна розслідує новий злочин РФ

Україна розслідує ймовірне використання російськими окупантами полонених українських військовослужбовців у якості "живого жита".

Як повідомила у четвер, 14 грудня, пресслужба Офісу генерального прокурора, кримінальне провадження відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Досудове розслідування здійснюють слідчі управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

Підставою для початку розслідування став відеоматеріал, поширений виданням "Радіо Свобода". "За попередніми даними, військовослужбовці РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, під час здійснення бойових дій проти Сил оборони України на Запорізькому напрямку зухвало використовували українських військовополонених як "живий щит", - наголошують правоохоронці.

19-хвиленни відео з околиць Роботиного виданню надали бійці одного з підрозділів Збройних сил України (ЗСУ), що воює на Запорізькому напрямку. На ньому видно, як група військових РФ стріляє з автоматів у бік український позицій, а попереду них йдуть беззбройні люди, які тримають руки піднятими догори. Як зазначають журналісти, беззбройні люди вдягнені у форму - ймовірно, однострій ЗСУ. "За словами українських захисників, які надали це відео, це так звана "розвідка боєм" для виявлення вогневих засобів на позиціях ЗСУ", - йдеться у матеріалі.

Під час відступу російський солдат кілька разів вистрілив у беззбройного, після чого на відео видно тіло на землі. За даними "Радіо Свободи", українські військові не мають інформації про подальшу долю цих українcьких полонених.

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