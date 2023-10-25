Сенатори РФ підтримали вихід з заборони ядерних випробувань

Рада Федерації РФ одноголосно схвалила денонсацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). Цей законопроєкт, схвалений минулого тижня Держдумою, у середу, 25 жовтня, підтримали всі 156 членів верхньої палати російського парламенту, які були присутні на засіданні, передає російське державне інформагентство ТАРС.

Раніше, 17 та 18 жовтня, депутати Держдуми також одноголосно ухвалили у трьох читаннях документ, підготовлений профільним комітетом з міжнародних справ за дорученням спікера нижньої палати російського парламенту В'ячеслава Володіна. Коментуючи рішення вийти з ДВЗЯВ, Володін зазначив, що цей договір через 23 роки не ратифікований США. За його словами, рішення про відкликання ухвалюється на користь Росії та заради збереження "глобального стратегічного паритету".

Читайте також: Чи відновить Росія ядерні випробування?

Про те, що РФ може відмовитись від договору про заборону ядерних випробувань, 5 жовтня заявив президент Росії Володимир Путін. Відразу після того спікер Думи оголосив, що нижня палата російського парламенту розгляне відмову від ратифікації договору.

ДВЗЯВ не досі ратифіковано США та Китаєм

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань було ухвалено Генасамблеєю ООН у 1996 році. Росія ратифікувала документ, США та Китай не зробили цього. СРСР провів останнє випробування ядерної зброї у 1990 році, Росія не проводила їх жодного разу. США робили це 1992 року. Відтоді у світі було зафіксовано 10 випробувань: Індія та Пакистан провели по два тести у 1998 році, а решта припали на Північну Корею.

Читайте також: Північна Корея симулювала "тактичний ядерний удар"

Світова спільнота неодноразово вказувала на почастішання ядерних погроз з боку російського керівництва та державної пропаганди. Одним із найбільш резонансних подібних виступів останніх тижнів стала заява головної редакторки пропагандистського телеканалу RT Маргарити Симоньян. Вона згадала про можливість зробити "десь над Сибіром" термоядерний вибух, через який "нічого страшного на землі не буде", а лише "буде виведена з ладу вся радіоелектроніка, всі супутники". "І ми повернемося з вами на рік якийсь 1993-й - дротові телефони, "двійочка" в телефоні-автоматі. Я вам скажу: чудово ж жили, щоправда, я навіть зрадію", - сказала Симоньян.

Радфед скасував і зобов'язання РФ сповіщати Раду Європи про запроадження воєнного стану

Рада Федерації також проголосувала за закон про скасування норм, які зобов'язують Росію інформувати генерального секретаря Ради Європи про запровадження або припинення надзвичайного та військового стану на своїй території.

Читайте також: У Путіна заявили, що РФ не планує проводити ядерні випробування

"У зв'язку із припиненням членства Росії в Раді Європи із законодавства виключаються положення про зобов'язання Росії інформувати генерального секретаря Ради Європи про факти запровадження на території нашої країни військового та надзвичайного стану та про дату їхнього припинення", - цитує "Інтерфакс" заяву першого заступника голови комітету з питань конституційному законодавству та державному будівництву Ради Федерації Володимира Полєтаєва.

Читайте також: Росія провела стратегічні ядерні військові навчання

За його словами, ці зобов'язання були передбачені Європейською конвенцією з прав людини, що в Росії втратила чинність. Водночас відповідні зобов'язання щодо повідомлення про такі факти генсека ООН зберігаються в законодавстві РФ відповідно до міжнародного пакту про громадянські та політичні права.