В Євросоюзі відкинули ядерні погрози Путіна

Президент РФ "не соромиться грати в ядерні ігри знову і знову", проте позиція ЄС залишається незмінною, заявили у Брюсселі. Там вказують на "безвідповідальну поведінку" Путіна, яка підриває цілі Радбезу ООН.

Заяву президента Росії Володимира Путіна про зміну ядерної доктрини РФ в Європейському Союзі назвали "продовженням вкрай безвідповідальної і неприйнятної поведінки" з його боку. Путін вже не вперше розігрує карту ядерного арсеналу, заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу в Брюсселі в четвер, 26 вересня. За його словами, президент РФ показав усьому світу своє справжнє обличчя, цього разу під час Генеральної Асамблеї ООН на найвищому рівні, продемонструвавши, "що він не соромиться грати в ядерні ігри знову і знову".

Стано наголосив, що Євросоюз "рішуче відкидає цю загрозу", а позиція блоку залишається незмінною. "Ми намагаємося донести цю позицію і до інших партнерів у міжнародній спільноті, вказуючи їм на те, яку безрозсудну і безвідповідальну поведінку ми бачимо з боку людини, що представляє країну - постійного члена Ради Безпеки ООН", - сказав представник Брюсселя, зазначивши, що Путін підриває завдання цього міжнародного органу, яке полягає в підтримці миру.

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Путін пропонує змінити ядерну доктрину РФ

Напередодні президент РФ запропонував змінити принципи застосування ядерної зброї та оновити Основи державної політики в галузі ядерного стримування. "Агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на Російську Федерацію", - заявив серед іншого він.

Путін обґрунтував свою пропозицію "динамічною зміною" поточної воєнно-політичної обстановки і "виникненням нових джерел військових загроз і ризиків" для РФ та її союзників.

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