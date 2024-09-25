Зеленський в ООН: РФ знищила всі ТЕС і планує атакувати АЕС

З початку війни війська РФ знищили всі українські ТЕС і значну частину ГЕС, а тепер Путін планує завдати ударів по українських АЕС, заявив Зеленський під час виступу в Генасамблеї ООН.

Від початку повномасштабного творгенння в Україну війська РФ знищили всі українські ТЕС та значну частину ГЕС. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у середу, 25 вересня, під час промови на Генеральній асамблеї ООН. Звертаючись до учасників заходу, український лідер розповів про масштаби руйнування енергетичної галузі України.

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"На сьогодні Росія знищила всі наші теплоелектростанції й велику кількість наших гідроелектричних потужностей", - заявив Зеленський. Він наголосив, що це спосіб, у який "Путін готується до зими", сподіваючись залишити мільйони українців міста без світла і тепла, примушуючи Україну "страждати й здатися". "Лише уявіть, будь ласка, вашу країну зі зруйнованою на 80 відсотків енергосистемою. З такими масштабами руйнувань системи що це буде за життя?" - запитав Зеленський.

Загрози внаслідок окупації ЗАЕС

Зеленський нагадав, як на самому початку повномасштабного вторгнення отримав звіт про те, що російські війська завдають ударів по потужностях ЗАЕС. "Вночі 4 березня 2022 року я отримав один із найжахливіших звітів від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Звіт стосувався російських танків, які стріляли прямо в будівлі нашої української Запорозької атомної електростанції, найбільшої в Європі. Шість ядерних реакторів. Російська армія атакувала ці об’єкт так само брутально, як і інші під час цієї війни, не думаючи про наслідки, імовірно, катастрофічні. Це був один з найжахливіших моментів війни, коли ніхто не міг знати, як російські удари по ядерній інфраструктурі закінчаться", - сказав він.

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На тлі цього Зеленський нагадав, що нині ЗАЕС досі перебуває під російською окупацією і це досі є джерелом загрозу можливої ядерної аварії. Він наголосив, що саме через це перший пункт "формули миру" - ядерна безпека. Гарантувати її може лише повернення контролю над ЗАЕС Україні, переконаний Зеленський.

Зеленський каже про підготовку Путіним удару по українських АЕС

Зараз, як розповів Зеленський, він отримав дані про підготовку російськими силами ударів по українських АЕС й прилеглій до них інфраструктурі. "Нещодавно я отримав ще один тривожний звіт від нашої розвідки. Схоже, що зараз Путін планує атаки на наші атомні електростанції й інфраструктуру, метою яких є відділити їх від енергосистеми", - сказав він.

"З допомогою поплічників серед інших країн, Росія отримує світлини й детальну інформацію про інфраструктуру наших АЕС. Чим це загрожує насправді? Будь-яка атака ракетами або дронами, будь-який критичний інцидент в енергосистемі може призвести до ядерної катастрофи. Такий день не має наступити ніколи", - сказав він.

Звертаючись до Генасамблеї, Зеленський наголосив, що недопущення такого сценарію багато в чому залежить від "вашої рішучості тиснути на агресора". "Це атомні електростанції. Вони мають бути у безпеці", - наголосив глава української держави.