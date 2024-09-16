Путін збільшив чисельність армії РФ на 180 тисяч осіб

Російська армія зросте до понад 1,5 мільйона військових. Востаннє чисельність армії Путін збільшував у грудні 2023 року, до 1,32 мільйона.

Президент РФ Володимир Путін у понеділок, 16 вересня, підписав указ про чергове збільшення штатної чисельності російської армії на 180 тисяч осіб.

Згідно з документом, який було опубліковано на російському інтернет-порталі правової інформації, тепер штатна чисельність збройних сил РФ становитиме майже 2,4 мільйона осіб, зокрема 1,5 мільйона з них - військовослужбовці. Цей документ набирає чинності з 1 грудня 2024 року.

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РФ створює нові військові округи та угрупування на окупованих територіях

У січні минулого року міноборони РФ повідомляло про масштабні зміни складу збройних сил у 2023-2026 роках, нагадує агенція "Інтерфакс". Зокрема, оголошено про створення двох нових міжвидових стратегічних територіальних об'єднань ЗС - Московський і Ленінградський військові округи, а також формування трьох мотострілкових дивізій в частково окупованих Херсонській та Запорізькій областях України і армійського корпусу у Карелії.

Торік начальник генштабу РФ Валерій Герасимов в заявляв, що причиною збільшення ЗС РФ стало прагнення Фінляндії та Швеції до НАТО, а також "використання України для ведення гібридної війни проти Росії".

Нагадаємо, в грудні минулого року Путін збільшив планову чисельність збройних сил до 2,2 мільйона осіб, у тому числі 1,32 мільйона військових. На початку повномасштабної війни РФ проти України кількість військових у Росії становила трохи більше мільйона, нагадує агентство dpa.