Путін збільшив указом армію РФ

Російська армія зросте до понад 1,3 мільйона військових - через "загрози для Росії" від війни проти України та від розширення НАТО.

Президент РФ Володимир Путін підписав у п'ятницю, 1 грудня, указ про збільшення штатної чисельності російської армії на майже 170 тисяч осіб.

Згідно з документом, тепер штатна чисельність збройних сил РФ становитиме 2,2 мільйона осіб, зокрема 1,32 мільйона військовослужбовців.

Міністерство оборони РФ пояснило указ зростанням для Росії загроз, пов'язаних з війною проти України та розширенням Північноатлантичного альянсу (НАТО).

У російському міноборони кажуть, що розширюватимуть склад армії "поетапно за рахунок громадян, які виявляють бажання проходити військову службу за контрактом", і обіцяють, що "істотного" збільшення призову на строкову військову службу не планується, а проведення мобілізації не передбачається.

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