  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиРосійська Федерація

Путін збільшив указом армію РФ

Жан Рофе | Віолетта Чайковська
1 грудня 2023 р.

Російська армія зросте до понад 1,3 мільйона військових - через "загрози для Росії" від війни проти України та від розширення НАТО.

https://p.dw.com/p/4ZhID
Збройні сили РФ
Збройні сили РФ збільшать на 170 тисяч солдатівФото: Sergei Malgavko/Tass/picture alliance

Президент РФ Володимир Путін підписав у п'ятницю, 1 грудня, указ про збільшення штатної чисельності російської армії на майже 170 тисяч осіб. 

Згідно з документом, тепер штатна чисельність збройних сил РФ становитиме 2,2 мільйона осіб, зокрема 1,32 мільйона військовослужбовців. 

Міністерство оборони РФ пояснило указ зростанням для Росії загроз, пов'язаних з війною проти України та розширенням Північноатлантичного альянсу (НАТО).

У російському міноборони кажуть, що розширюватимуть склад армії "поетапно за рахунок громадян, які виявляють бажання проходити військову службу за контрактом", і обіцяють, що "істотного" збільшення призову на строкову військову службу не планується, а проведення мобілізації не передбачається.

Читайте також: НАТО: Російська армія втратила в Україні 300 тисяч осіб

З матюками проти мобілізації: що вимагають росіянки