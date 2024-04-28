Лондон оцінює втрати Росії в 450 тисяч військових

За даними представника міноборони Великобританії, Росія втратила близько 450 тисяч військових вбитими та пораненими, ще "десятки тисяч дезертирували".

У війні проти України Росія втратила близько 450 тисяч військових вбитими та пораненими, а також 10 тисяч одиниць техніки, заявив держміністр у справах збройних сил при міністерстві оборони Великобританії Лео Докерті, пише UK Defence Journal у суботу, 27 квітня.

При тому, за його словами, ця кількість не включає втрати російських приватних військових компаній на кшталт "Вагнера". Також, як зазначив Докерті, ще десятки тисяч росіян дезертирували з початку війни.

"Від початку конфлікту були знищені, залишені або захоплені Україною понад 10 тися одиниць російської бронетехніки, в тому числі майже три тисячі основних бойових танків, 109 літаків, 136 вертольотів, 346 безпілотних літальних апаратів, 23 військово-морських судна всіх класів і понад 1,5 тисячі артилерійських систем усіх типів", - зазначив представник міністерства оборони.

НАТО оцінює втрати РФ в понад 350 тисяч

У середині березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, за оцінками західних спецслужб, приблизні втрати РФ в Україні вбитими та пораненими перевищують 350 тисяч військових.

Водночас в генштабі Збройних сил України станом на ранок 28 квітня оцінювали втрати військ РФ у 466150 людей - вбитими і пораненими. Російська сторона свої втрати у війні, розв'язаній проти України, давно не озвучує.

Наприкінці лютого цього року президент України Володимир Зеленський повідомив, що за час повномасштабної війни загинула 31 тисяча українських військових. Кількість поранених оборонців України він не вказав з міркувань, аби російська сторона не отримала цієї інформації. Відтоді Україна теж офіційно не оприлюднювала свої втрати.

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