У порту "Кавказ" затонув пором з паливом після атаки

На Кубані в порту "Кавказ" уражений російський пором, на якому було 30 цистерн з паливом. Згодом він затонув від отриманих пошкоджень.

У четвер, 22 серпня, в російському порту "Кавказ", що знаходиться по інший бік Керченської протоки від окупованого Криму, був уражений залізничний пором з паливними цистернами. Згодом він затонув від отриманих пошкоджень, повідомив оперативний штаб Краснодарського краю РФ (Кубань).

Там назвали атаку "спробою теракту київського режиму", але не навели подробиць удару, даних про площу пожежі та постраждалих.

Як пишуть російські державні пропагандистські агентства, в момент удару на поромі знаходилось 30 цистерн з паливом і п'ятеро людей. Щоб приборкати вогонь у порт спрямували пожежний потяг. Загалом до гасіння залучали 34 одиниці техніки та понад 100 пожежників.

Україна не коментувала атаку на російський порт "Кавказ"

Ані українські, ані російські військові наразі не коментували атаку.

За версією російських Telegram-каналів, удару завдали ракетою "Нептун" з території Одеської області.

Через атаку рух Кримським мостом перекривали приблизно на годину.

Читайте також: Буданов: Є шанси на знищення Кримського мосту в найближчі місяці