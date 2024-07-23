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ГШ: ЗСУ істотно пошкодили останній залізничний пором у Криму

Дар'я Нинько | Валерій Сааков
23 липня 2024 р.

Під час удару по порту "Кавказ" ЗСУ завдали істотної шкоди третьому залізничному порому, що з’єднував Крим з територією РФ. Раніше війська РФ користувалися цим поромом у військових цілях.

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Дрон українського виробництва Punisher
Дрон українського виробництва Punisher (ілюстративне фото)Фото: SERGEI SUPINSKY/AFP

Збройні сили України (ЗСУ) завдали істотних пошкоджень російському порому "Славянин" під час удару по порту "Кавказ", розташованому поблизу Керчі. Про це у вівторок, 23 липня, повідомляється в дописі в Telegram-каналі Генерального штабу ЗСУ.

"Сьогодні угруповання сил і засобів Військово-морських сил ЗС України разом із підрозділами інших складових Сил оборони, в порту "Кавказ" завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Славянин"", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, війська РФ використовували цей пором для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. "Славянин" - третій і останній залізничний пором, який війська РФ мали у цьому регіоні, нагологшують у ГШ.

Удар по порому підтвердив і російський губернатор

Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв в дописі у Telegramтакож заявляв, що унаслідок дронової атаки ЗСУ у порту "Кавказ" було атаковано й поромне судно.

За його даними, загинула одна людина, є постраждалі серед членів екіпажу і працівників порту. Внаслідок атаки також сталося "локальне" загоряння, заявив російський посадовець.

Зранку в міноборони РФ заявили, що уночі сили російської ППО нібито перехопили і знищили загалом 25 ударних дронів. Зокрема - по два над Брянською і Бєлгородською областями, а також 21 - над територією Криму та акваторією Чорного моря.

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