Буданов: Є шанси на знищення Кримського мосту до кінця року

Начальник Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Кирило Буданов допустив знищення в найближчі місяці Кримського мосту через Керченську протоку, який з'єднує Росію з анексованим нею українським півостровом.

"Усі працюють: і над дальніми ударами працюють, і над цим (над знищенням мосту. - Ред.). Це все потребує комплексного рішення. Робота йде", - зазначив він 2 серпня в ефірі національного телемарафону.

На уточнююче запитання, чи може міст бути знищений в найближчі кілька місяців він відповів: "Я б теж хотів цього. Якщо так на найближчий час подивитися, то шанси є".

Наприкінці червня в інтерв'ю американському виданню Philadelphia Inquirer Буданов казав, що знищити міст можна за допомогою американських ракет ATACMS.

Пошкодження Кримського мосту

З початку повномасштабної війни РФ проти України Кримський міст отримував пошкодження щонайменше двічі.

У жовтні 2022 року на ньому прогриміли вибухи, які спричинили значні руйнування. Голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк заявив, що це була операція його спецслужби.

Крім того, у липні 2023 року міст атакували за допомогою дронів "Морський Малюк", які зруйнували два прольоти. Голова СБУ також підтвердив причетність спецслужби до цієї атаки.