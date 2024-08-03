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Буданов: Є шанси на знищення Кримського мосту до кінця року

Дмитро Шварц
3 серпня 2024 р.

Головний український розвідник Кирило Буданов запевнив, що ГУР працює над знищенням російського "Кримського мосту".

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Керченський міст
Кримський містФото: AA/picture alliance

Начальник Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Кирило Буданов допустив знищення в найближчі місяці Кримського мосту через Керченську протоку, який з'єднує Росію з анексованим нею українським півостровом.

"Усі працюють: і над дальніми ударами працюють, і над цим (над знищенням мосту. - Ред.). Це все потребує комплексного рішення. Робота йде", - зазначив він 2 серпня в ефірі національного телемарафону.

На уточнююче запитання, чи може міст бути знищений в найближчі кілька місяців він відповів: "Я б теж хотів цього. Якщо так на найближчий час подивитися, то шанси є".

Наприкінці червня в інтерв'ю американському виданню Philadelphia Inquirer Буданов казав, що знищити міст можна за допомогою американських ракет ATACMS

Пошкодження Кримського мосту

З початку повномасштабної війни РФ проти України Кримський міст отримував пошкодження щонайменше двічі.

У жовтні 2022 року на ньому прогриміли вибухи, які спричинили значні руйнування. Голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк заявив, що це була операція його спецслужби.

Крім того, у липні 2023 року міст атакували за допомогою дронів "Морський Малюк", які зруйнували два прольоти. Голова СБУ також підтвердив причетність спецслужби до цієї атаки.

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