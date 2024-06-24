Буданов: Зруйнувати Керченський міст можуть ракети ATACMS

Ракети ATACMS, які США передали Україні, можуть знищити Керченський міст, заявив керівник ГУР міноборони України Кирило Буданов у інтерв'ю Philadelphia Inquirer. Питання лише в їхній кількості, додав він.

Знищити Керченський міст - майже 19-кілометрову споруду, що з'єднує Росію з анексованим нею Кримом, можна за допомогою американських ракет ATACMS, заявив керівник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю американському виданню Philadelphia Inquirer , оприлюдненому в неділю, 23 червня.

Буданов сказав, що далекобійні ракети ATACMS, які США передали Україні, можуть зрештою знищити Керченський міст, а ті, хто стверджує, що ці ракети недостатньо потужні для цього, помиляються, пише видання. "Їм варто ознайомитися з технічними посібниками. Питання лише в їхній кількості, але в принципі ці ракети дозволять нам виконати таке завдання", - сказав він.

Також Буданов погодився із думкою колишнього командувача Сухопутними військами США в Європі генерала Бена Ходжеса, який стверджує, що якщо відрізати Крим від постачання з РФ, то це змусило б президента РФ Володимира Путіна перейти до оборони. "Я абсолютно поділяю думку генерала Ходжеса. Тому ми повинні зробити все, щоб це реалізувати", - зауважив розвідник. При цьому Начальник ГУР наголосив, що не бачить сенсу в мирних переговорах з РФ, тому що "у нас немає іншого виходу, як повернути окуповане. Інакше воєнний стан триватиме вічно".

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"Ситуація на фронті буде складною ще щонайменше місяць"

Відповідаючи на запитання, чи можуть українські війська зупинити нинішній наступ Росії на сході, де РФ повільно просувається, Буданов відповів: "Хороша новина полягає в тому, що Армагедону не буде. Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Так буде з-місяць, легше не стане".

За його словами, Україна зробить все можливе, щоб не дати РФ окупувати увесь Донбас. Водночас Буданов утримався від відповіді на запитання, чи зможе Україна утримати місто Часів Яр, яке нині атакують російські окупанти.

Нагадаємо, нещодавно уВійськово-морських силах (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) заявили, що Керченський міст втратив своє колишнє тактично-стратегічне значення для РФ, тому його знищення зараз не так потрібне Україні.

З початку повномасштабної війни РФ проти України Кримський міст отримував пошкодження щонайменше двічі. Зокрема, у жовтні 2022 року на ньому прогриміли вибухи, які спричинили значні руйнування.Голова СБУ Василь Малюк заявив, що це була операція його спецслужби. Крім того, у липні 2023 року міст атакували за допомогою дронів "Морський Малюк", які зруйнували два прольоти. Голова СБУ також підтвердив причетність спецслужби до цієї атаки.