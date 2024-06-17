У ВМС України не бачать сенсу в знищенні Кримського мосту

Росія вже майже не використовує Кримський міст для військової логістики, кажуть в ЗСУ.

У Військово-морських силах (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) вважають, що незаконно побудований Росією Кримський міст через Керченську протоку внаслідок їхньої спільної зі Службою безпеки України (СБУ) операції з атакою дронів втратив своє колишнє тактично-стратегічне значення для РФ, тому його знищення зараз не так потрібне Україні.

"Уже не той ефект (від можливого знищення мосту. - Ред.). Тому що для військової логістики він майже не використовується. Менше чверті загального навантаження несе цей міст. Решта йде по поромній переправі, по якій нещодавно був нанесений удар", - заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук в інтерв'ю РБК-Україна , опублікованому в понеділок, 17 червня.

Він визнав, що якась частина військових вантажів все ж таки йде через міст. "Але основним була поромна переправа на Крим. Нею ж могли вагони перекидати", - повідомив він.

Речник ВМС також поінформував, що зараз росіяни будують залізницю по окупованому Півдню України. "Це рокадна залізниця, яку будують конкретно для забезпечення угруповання окупантів на Півдні. До кінця цього року вони будуть намагатися закінчити цей проєкт - з Ростова вздовж узбережжя Азовського моря до Джанкоя. Ба більше, я впевнений, що вони можуть закінчити її. Але з нею є проблема - вона знаходиться в зоні ураження наших засобів", - додав він.

Ураження Кримського мосту

З початку повномасштабної війни РФ проти України Кримський міст отримував пошкодження щонайменше двічі.

Зокрема, у жовтні 2022 року на ньому прогриміли вибухи, які спричинили значні руйнування. Голова СБУ Василь Малюк заявив, що це була операція його спецслужби.

Крім того, у липні 2023 року міст атакували за допомогою дронів "Морський Малюк", які зруйнували два прольоти. Голова СБУ також підтвердив причетність спецслужби до цієї атаки.