Генштаб: ЗСУ уразили Керченську поромну переправу

Сили оборони України уразили ракетами ATACMS переправу в Криму, яку російські окупанти використовували для забезпечення своїх військ. Один пором сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомив у четвер, 30 травня, що вночі Сили оборони уразили поромну переправу російських окупантів у Криму.

"Завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ", - розповіли в генштабі.

Зазначається, що об'єкт прикривали російські засоби протиповітряної оборони (ППО) - "Панцир", "Тор" і "Тріумф". "Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали "новітній" протиповітряний щит загарбників", - ідеться в повідомленні.

Суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення, а один з них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи, кажуть в генштабі.

"Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано", - стверджується в повідомленні.

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Спецоперація ГУР "Тунець по-кримськи"

Як повідомлялося, вночі спецпідрозділ Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) Group 13 за допомогою ударних морських дронів Magura V5 знищив два і пошкодив ще два російських швидкісних транспортно-десантних катери КС-701 "Тунєц", які окупанти використовували для перевезення боєкомплектів і живої сили, а також для патрулювання акваторії поблизу окупованого півострова, розвідки та боротьби з українськими дронами.

З початку року спецпризнченці вже знищили дронами Magura V5 російські ракетний корабель "Ивановец", великий десантний корабель "Цезарь Куников", корвет "Сергей Котов" і швидкісний патрульний катер "Мангуст".

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