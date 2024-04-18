ГУР оприлюднило "врожайний" перелік знищених у Джанкої цілей

За даними розвідки, внаслідок удару по військовому аеродрому РФ у Криму знищено кілька пускових установок С-400 і не тільки - там "серйозний врожай".

Головне управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України опублікувало в четвер, 18 квітня, перелік знищених напередодні російських цілей ударом по військовому аеродрому в Джанкої в окупованому РФ Криму.

За даними ГУР, там знищені або критично пошкоджені:

чотири пускові установки зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-400,

три радіолокаційні станції (РЛС),

пункт управління засобами протиповітряної оборони (ППО),

апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

При цьому в розвідці зауважують, що це не остаточні дані: уточнюється кількість уражених або знищених об'єктів авіації та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії.

Юсов про "бавовну в Джанкої": Серйозний врожай

Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що в Джанкої були уражені російські літаки. "Вся інформація буде дещо згодом оприлюднена. Це серйозний врожай і успішна операція Збройних сил України (ЗСУ)", - сказав він.

На аеродромі в Джанкої дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Південного військового округу РФ, зокрема три авіаційні ескадрильї - на гелікоптерах Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52.

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