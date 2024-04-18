  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

Зеленський дякує Сирському за удар по аеродрому в Джанкої

Олександр Куницький
18 квітня 2024 р.

ЗСУ реалізували правильний удар по аеродрому окупантів у Криму, бо кожна втрата армії РФ - сила України, заявив Володимир Зеленський.

https://p.dw.com/p/4eu24
Президент України Володимимр Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Зеленський подякував Сирському за організацію операції в КримуФото: Ukrainian Presidency/ZUMA Wire/IMAGO

Президент України Володимир Зеленський подякував військовим за удар по військовому аеродрому РФ у Джанкої в анексованому Росією Криму.

"Збройні сили України реалізували правильний удар по окупанту в Джанкої, по аеродрому. Дякую, воїни! Дякую за вашу влучність. Дякую Головкому (Олександру. - Ред.) Сирському за організацію цієї операції. Окупант повинен втрачати, і кожна їхня втрата - це сила України", - сказав Зеленський у відеозверненні за підсумками доби 17 квітня.

Удар по РФ у Джанкої

Досі Україна офіційно не підтверджувала удар у Джаної, де як повідомляли в соціальних мережах і ЗМІ, в ніч на 17 квітня лунали вибухи. 

За даними моніторингового Telegram-каналу "Кримський вітер", унаслідок удару знищені три пускові установки С-400 та дві С-300, а також склад боєкомплектів до С-300 і С-400. Крім цього, повідомляється про загиблих і поранених.

На аеродромі в Джанкої дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Південного військового округу РФ, зокрема три авіаційні ескадрильї - на гелікоптерах Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52.

Читайте також: The Guardian: ГУР планує знищити Кримський міст у 2024 році

10 років без Криму: як кримчани в ЗСУ воюють