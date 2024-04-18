Зеленський дякує Сирському за удар по аеродрому в Джанкої

ЗСУ реалізували правильний удар по аеродрому окупантів у Криму, бо кожна втрата армії РФ - сила України, заявив Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський подякував військовим за удар по військовому аеродрому РФ у Джанкої в анексованому Росією Криму.

"Збройні сили України реалізували правильний удар по окупанту в Джанкої, по аеродрому. Дякую, воїни! Дякую за вашу влучність. Дякую Головкому (Олександру. - Ред.) Сирському за організацію цієї операції. Окупант повинен втрачати, і кожна їхня втрата - це сила України", - сказав Зеленський у відеозверненні за підсумками доби 17 квітня.

Удар по РФ у Джанкої

Досі Україна офіційно не підтверджувала удар у Джаної, де як повідомляли в соціальних мережах і ЗМІ, в ніч на 17 квітня лунали вибухи.

За даними моніторингового Telegram-каналу "Кримський вітер", унаслідок удару знищені три пускові установки С-400 та дві С-300, а також склад боєкомплектів до С-300 і С-400. Крім цього, повідомляється про загиблих і поранених.

На аеродромі в Джанкої дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Південного військового округу РФ, зокрема три авіаційні ескадрильї - на гелікоптерах Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52.

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