Зеленський дякує Сирському за удар по аеродрому в Джанкої

Зеленський дякує Сирському за удар по аеродрому в Джанкої18 квітня 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський подякував військовим за удар по військовому аеродрому РФ у Джанкої в анексованому Росією Криму.
"Збройні сили України реалізували правильний удар по окупанту в Джанкої, по аеродрому. Дякую, воїни! Дякую за вашу влучність. Дякую Головкому (Олександру. - Ред.) Сирському за організацію цієї операції. Окупант повинен втрачати, і кожна їхня втрата - це сила України", - сказав Зеленський у відеозверненні за підсумками доби 17 квітня.
Удар по РФ у Джанкої
Досі Україна офіційно не підтверджувала удар у Джаної, де як повідомляли в соціальних мережах і ЗМІ, в ніч на 17 квітня лунали вибухи.
За даними моніторингового Telegram-каналу "Кримський вітер", унаслідок удару знищені три пускові установки С-400 та дві С-300, а також склад боєкомплектів до С-300 і С-400. Крім цього, повідомляється про загиблих і поранених.
На аеродромі в Джанкої дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Південного військового округу РФ, зокрема три авіаційні ескадрильї - на гелікоптерах Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52.
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