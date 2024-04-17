У Джанкої на півночі Криму горить військовий аеродром - ЗМІ

Масштабній пожежі на російському військовому аеродромі в окупованому Криму передували вибухи.

За повідомленнями ЗМІ, у Джанкої на півночі анексованого Росією Криму горить військовий аеродром.

Масштабній пожежі передували вибухи в ніч на середу, 17 квітня, повідомляє російське видання Astra і місцеві Telegram-канали.

Офіційної інформації поки немає.

Джанкой - логістичний центр і військова база РФ

Як пише "Радіо Свобода", на аеродромі в Джанкої дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Південного військового округу РФ, зокрема три авіаційні ескадрильї.

Своєю чергою "РБК-Україна" вказує, що після початку повномасштабної війни Росії проти України окупанти перетворили летовище на логістичний центр і військову базу.