The Guardian: ГУР планує знищити Кримський міст у 2024 році

Руйнування Керченського мосту входить у схвалений Володимиром Зеленським план з "мінімізації" присутності РФ у Чорному морі, а Кирило Буданов має "більшість засобів для виконання цього завдання", пише видання.

Головне управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України планує цього року здійснити третю спробу знищити Керченський міст - майже 19-кілометрову споруду, що з'єднує Росію з анексованим нею Кримом, пише в середу, 3 квітня, британське видання The Guardian з посиланням на високопоставлених працівників української спецслужби.

"Ми зробимо це в першій половині 2024 року", - сказав один із співрозмовників. За його словами, начальник розвідки Кирило Буданов уже має в своєму розпорядженні "більшість засобів для виконання цього завдання".

Видання зазначає, що виведення мосту з ладу входить у схвалений президентом України Володимиром Зеленським план з "мінімізації" присутності Росії в Чорному морі.

Читайте також: ГУР про обіцянки зайти в Крим у 2023 році: заяви посадовців - спосіб впливу

Атаки на Кримський міст і кораблі Чорноморського флоту РФ

Після повномасштабного нападу Росії на Україну Кримський міст зазнавав атак двічі. 8 жовтня 2022 року вибухнула вантажівка, яка проїжджала мостом, унаслідок чого було пошкоджене залізничне полотно та зруйновані кілька прольотів автомобільної дороги. Другий вибух стався 17 липня 2023 року, коли міст атакував морський дрон. Унаслідок цього удару був зруйнований один з автодорожніх прольотів, пошкоджений - ще один.

Крім того, за останні п'ять місяців Україна потопила сім десантних катерів і великих кораблів Чорноморського флоту РФ. Останній з них, патрульний корабель "Сергей Котов", був знищений 5 березня внаслідок удару 10 українськими морськими дронами Magura V5, начиненими вибухівкою. Судно в той момент патрулювало територію на південь від Кримського мосту. Представники ГУР, на яких посилається The Guardian, заявили, що це була "підготовча операція" перед черговим ударом по мосту.

Водночас британське видання висловлює сумнів у тому, що ГУР здатне провести спецоперацію проти такої "добре захищеної цілі". Росія вжила значних заходів для захисту мосту, посиливши протиповітряну оборону та розгорнувши "баржу-мішень" як приманку для керованих ракет, пише The Guardian.