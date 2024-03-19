У РФ представили нового тимчасового головкома ВМФ

Тимчасовим головнокомандувачем російських ВМФ призначили Моїсеєва. Це - перше офіційне визнання відставки адмірала Євменова, який не зумів захистити Чорноморський флот РФ від дронів ГУР і СБУ.

Військове керівництво РФ призначило адмірала Олександра Моїсеєва тимчасовим головнокомандувачем Військово-морського флоту РФ. Згідно з повідомленнями російських державних пропагандистських агентств, Моїсеєва офіційно представили на новій посаді під час урочистостей у Кронштадті у вівторок, 19 березня.

З 2019 року він командував Північним флотом, а раніше був командувачем Чорноморського флоту та заступником начальника генерального штабу РФ.

Відставка Євменова на тлі ударів українських морських дронів

Минулого тижня російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили про відставку головнокомандувача ВМФ РФ Миколи Євменова, який очолював його з травня 2019 року. Про причини відставки не повідомлялося, а міністерство оборони РФ офіційно не заявляло про зміни в особовому складі.

Попри брак офіційних підтверджень, на високу ймовірність відставки Євменова вказували й аналітики британської військової розвідки у щоденному огляді за 15 березня.

Ще в лютому цього року z-блогери повідомляли, що з посади зняли командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова. За останні місяці Росія втратила одразу кілька військових кораблів Чорноморського флоту через атаки українських морських безекіпажних катерів (БЕК), зокрема великий десантний корабель "Цезарь Куников".

За даними Збройних сил України, після втрати патрульного корвету "Сергей Котов" 5 березня російські військові кораблі перестали виходити на бойове чергування у Чорне море.

Крім того, в щоденному огляді за 19 березня британські військові аналітики вказали на нещодавній візит міністра оборони РФ Сергія Шойгу до анексованого Криму та його розпорядження посилити протидію дронам і БЕКам.

Нагадаємо, що через активність українських надводних дронів, Чорноморський флот РФ був змушений повністю припинити операції в північно-західній частині Чорного моря і відвести частину своїх суден з Криму до Новоросійська.

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