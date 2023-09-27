Соколов живий? РосЗМІ знов показують кадри командувача флоту

Російські ЗМІ опублікували відео з командувачем Чорноморського флоту РФ Віктором Соколовим. Україна поки не оновлювала інформацію щодо його можливої загибелі внаслідок удару по штабу в Криму.

Російські ЗМІ в середу, 27 вересня, оприлюднили відео з командувачем Чорноморського флоту РФ Віктором Соколовим, якого українські військові раніше оголосили вбитим в анексованому Криму.

Так, підконтрольний міністерству оборони РФ телеканал "Звезда" продемонстрував 53-секундний ролик з коментарем Соколова, де той розповідає про "нагородження 810-ї бригади морської піхоти орденом Ушакова" і про те, що "Чорноморський флот впевнено та успішно виконує поставлені завдання". Коли зняли це відео - не зрозуміло.

Водночас видання "Первый Севастопольський" опублікувало сюжет, в якому стверджує, що він знятий сьогодні, та прямо спростовує загибель Соколова. У двохвилинному ролику показаний інший фрагмент того ж відео, знятого з іншого ракурсу. На ньому Соколов, як стверджується, відповів на запитання репортера про український удар. У відео дослівно чути питання: "Щодо того, що сталося, кілька слів севастопольцям". "А що у нас трапилося? У нас нічого не сталося. Життя продовжується. Чорноморський флот виконує завдання, що поставило командування перед ним", - каже Соколов.

Окремо державна "Российская газета" опублікувала статтю про те, що Соколов у середу вранці вручив в Будинку офіцерів флоту нагороду футбольній команді "Чорноморець" збройних сил РФ.

Обидві події - перемога ФК "Чорноморець" і нагородження бригади ордена Ушакова відбулися раніше, ніж удар України по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі, - 29 серпня і 18 вересня, відповідно. Українські ЗМІ звернули увагу, що на сайті "кримського футбольного союзу" від 19 вересня опубліковані фото спортсменів після змагань і усі вони мають медалі, схожі на ті, якими їх нібито нагороджував Соколов 27 вересня.

Україна уточнює дані щодо загибелі Соколова

Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі 22 вересня під час проведення наради його керівництва та заявила про загибель 34 військових, у тому числі Соколова.

26 вересня міноборони РФ оприлюднило сумнівні кадри з Соколовим з наради колегії міністерства. Українська сторона після цього повідомила, що уточнює інформацію щодо загибелі Соколова.

Американський аналітичний центр Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що залишається "незрозумілим", чи був убитий Соколов. "Наразі ISW не готовий дати оцінку автентичності відеозаписів російського міноборони з Соколовим або стану Соколова", - заявили в Інституті.