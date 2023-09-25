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ССО: Ударом по Севастополю ліквідували командувача флотом РФ

Євгенія Наконечна
25 вересня 2023 р.

Сили спеціальних операцій заявили, що внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Криму загинув його командувач і 34 офіцери, понад сотня поранені. А ударом по десантному кораблю "Мінськ" ліквідували 62 окупантів.

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Дим над штабом Чорноморського флоту РФ у Севастополі, Крим, після українського ракетного удару 22 вересня 2023 року.
Дим над штабом Чорноморського флоту РФ у Севастополі після удару 22 вересняФото: Sergei Malgavko/Tass/picture alliance

Внаслідок ураження штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Криму загинули 34 офіцери, серед яких командувач Чорноморським флотом РФ, заявили Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ) в понеділок, 25 вересня.

"Після ураження штабу Чорноморського флоту РФ загинуло 34 офіцера, серед них командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню", - йдеться у повідомленні.

Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ 22 вересня під час проведення наради його керівництва. Операція називалась "Крабовая ловушка" ("Крабова пастка").

23 вересня начальник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки загинули щонайменше дев'ятеро осіб, поранені - 16, серед яких є генерали. Водночас Буданов не підтвердив повідомлень про загибель командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова. Інформації про його стан ГУР на той момент не мало.

Міноборони РФ визнало загибель одного військового внаслідок атаки, втім потім уточнило, що він "не загинув, а пропав безвісти". Сьогодні окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про завершення вибухових робіт для обвалення аварійних конструкцій у будівлі штабу.

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На десантному кораблі "Мінськ" окупанти втратили 62 членів екіпажу

Крім того, ССО оновили інформацію щодо російських втрат після знищення великого десантного корабля "Мінськ" у ніч на 13 вересня.

"Враховуючи факт, що "Мінськ" мав наступного дня вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на кораблі. Безповоротні втрати склали 62 окупанта", - йдеться в повідомленні.

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Дим над штабом Чорноморського флоту РФ у Севастополі, Крим, після українського ракетного удару 22 вересня 2023 року.

ССО: Ударом по Севастополю ліквідували командувача флотом РФ

Конфлікти25 вересня 2023 р.
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