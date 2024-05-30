Нічна операція ГУР у Криму: уразили чотири російські "Тунці"

У розвідці уточнили, що в рамках нічної спецоперації в Криму морські дрони Magura V5 знищили два російські катери КС-701 "Тунєц" і пошкодили ще два.

Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) у четвер, 30 травня, уточнило наслідки своєї спецоперації в окупованому Росією Криму.

За оновленими даними, крім двох знищених російських швидкісних катерів, були пошкоджені ще два. "Тож загалом втрати держави-агресора від атаки українськими ударними морськими дронами Magura V5 склали чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 "Тунєц", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Британська розвідка прогнозує скрутні часи для РФ у Криму

"Тунець по-кримськи" від ГУР МО

"Є різні види тунців. Ще водиться трохи в нашій акваторії російський "Тунєц", але тепер уже - російський глибоководний. Кухарі з ГУР сьогодні дуже гарно його підсмажили", - сказав в ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов. За його словами, два катери не підлягають відновленню після ударів дронами Magura V5.

Окупанти використовували їх для перевезення боєкомплектів і живої сили, а також для патрулювання акваторії поблизу окупованого півострова, розвідки та боротьби з українськими дронами.

Читайте також: Аналітики підтвердили: в Криму потопили останній носій "Калібрів"

Спецоперації Group 13 з Magura V5 у Криму

Як повідомлялося, російські катери атакували вночі спецпризначенці ГУР Group 13.

З початку року за допомогою Magura V5 бійці цього спецпідрозділу вже знищили російські ракетний корабель "Ивановец", великий десантний корабель "Цезарь Куников", корвет "Сергей Котов" і швидкісний патрульний катер "Мангуст".

Читайте також: The Guardian: ГУР планує знищити Кримський міст у 2024 році