ГУР: У Криму знищили російський ракетний катер

ГУР: У Криму знищили російський ракетний катер1 лютого 2024 р.
Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України повідомило про знищення ракетного катера "Ивановец" Чорноморського флоту РФ під час спецоперації, проведеної в ніч на четвер, 1 лютого.
Згідно з повідомленням, російське бойове судно перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Операцію проводив спецпідрозділ розвідки Group 13.
На доданому до повідомлення відео видно, що корабель зазнав масованої атаки безекіпажних катерів (БЕКів), котрі влучили в нього з кількох боків з подальшою детонацією.
"Унаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом - "Івановєц" дав крен на корму і затонув. Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала", - йдеться в повідомленні.
За даними ГУР, вартість втраченого корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів.
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Ракетний удар по аеродрому "Бельбек" у Криму
Напередодні російські військові об'єкти в Криму зазнали ракетного удару.
Речниця оперативного командування Збройних сил України (ЗСУ) "Південь" Наталія Гуменюк повідомила в четвер, що було п'ять "прильотів" по аеродрому "Бельбек". "Окупанти вже й самі визнали, що п'ять ракет знайшли "прихисток" на території Криму. І визнали, що не встигли розосередити льотний склад, зокрема літаки, які були пошкоджені в Бельбеку", - сказала вона в ефірі національного телемарафону.
Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що поки зарано говорити, яку саме техніку уразили на аеродромі в Криму - треба дочекатися супутникових знімків.
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Перша атака дронів у Нижньогородській області РФ
Крім того, 1 лютого міноборони РФ заявило про перехоплення 11 ударних дронів у Бєлгородській, Воронезькій та Курській області.
Перед цим російське державне пропагандистське агентство "ТАСС" написало з посиланням на джерела про падіння безпілотника в Нижньгородській області - вперше з початку повномасштабної війни РФ проти України.
За даними низки російських пабліків, неподалік від місця падіння дрона у передмісті Нижнього Новгорода розташовані кілька нафтобаз. Примітно, що в цій області розташований і військовий аеродром "Саваслейка", звідки злітають російські винищувачі МіГ-31, оснащені аеробалістичними ракетами "Кинджал".
Напередодні дрон атакував нафтозавод у Санкт-Петербурзі. За даними видання "Українська правда", за операцією так само стояло ГУР.