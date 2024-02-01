ГУР: У Криму знищили російський ракетний катер

Масована атака безекіпажних катерів призвела до ураження й затоплення бойового корабля "Ивановец" Чорноморського флоту РФ. На оприлюдненому українською розвідкою відео видно, що судно знищене цілковито.

Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України повідомило про знищення ракетного катера "Ивановец" Чорноморського флоту РФ під час спецоперації, проведеної в ніч на четвер, 1 лютого.

Згідно з повідомленням, російське бойове судно перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Операцію проводив спецпідрозділ розвідки Group 13.

На доданому до повідомлення відео видно, що корабель зазнав масованої атаки безекіпажних катерів (БЕКів), котрі влучили в нього з кількох боків з подальшою детонацією.

"Унаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом - "Івановєц" дав крен на корму і затонув. Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала", - йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, вартість втраченого корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів.

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Ракетний удар по аеродрому "Бельбек" у Криму

Напередодні російські військові об'єкти в Криму зазнали ракетного удару.

Речниця оперативного командування Збройних сил України (ЗСУ) "Південь" Наталія Гуменюк повідомила в четвер, що було п'ять "прильотів" по аеродрому "Бельбек". "Окупанти вже й самі визнали, що п'ять ракет знайшли "прихисток" на території Криму. І визнали, що не встигли розосередити льотний склад, зокрема літаки, які були пошкоджені в Бельбеку", - сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що поки зарано говорити, яку саме техніку уразили на аеродромі в Криму - треба дочекатися супутникових знімків.

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Перша атака дронів у Нижньогородській області РФ

Крім того, 1 лютого міноборони РФ заявило про перехоплення 11 ударних дронів у Бєлгородській, Воронезькій та Курській області.

Перед цим російське державне пропагандистське агентство "ТАСС" написало з посиланням на джерела про падіння безпілотника в Нижньгородській області - вперше з початку повномасштабної війни РФ проти України.

За даними низки російських пабліків, неподалік від місця падіння дрона у передмісті Нижнього Новгорода розташовані кілька нафтобаз. Примітно, що в цій області розташований і військовий аеродром "Саваслейка", звідки злітають російські винищувачі МіГ-31, оснащені аеробалістичними ракетами "Кинджал".

Напередодні дрон атакував нафтозавод у Санкт-Петербурзі. За даними видання "Українська правда", за операцією так само стояло ГУР.