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ГУР: У Криму знищили російський ракетний катер

Валерій Сааков
1 лютого 2024 р.

Масована атака безекіпажних катерів призвела до ураження й затоплення бойового корабля "Ивановец" Чорноморського флоту РФ. На оприлюдненому українською розвідкою відео видно, що судно знищене цілковито.

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Атака на російський корабель морським дроном, серпень 2023 року
Стоп-кадр відеозапису атаки українських надводних дронів російського великого десантного корабля "Новороссийск", літо 2023 рокуФото: REUTERS

Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України повідомило про знищення ракетного катера "Ивановец" Чорноморського флоту РФ під час спецоперації, проведеної в ніч на четвер, 1 лютого.

Згідно з повідомленням, російське бойове судно перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Операцію проводив спецпідрозділ розвідки Group 13.

На доданому до повідомлення відео видно, що корабель зазнав масованої атаки безекіпажних катерів (БЕКів), котрі влучили в нього з кількох боків з подальшою детонацією.

"Унаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом - "Івановєц" дав крен на корму і затонув. Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала", - йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, вартість втраченого корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів. 

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Ракетний удар по аеродрому "Бельбек" у Криму

Напередодні російські військові об'єкти в Криму зазнали ракетного удару.

Речниця оперативного командування Збройних сил України (ЗСУ) "Південь" Наталія Гуменюк повідомила в четвер, що було п'ять "прильотів" по аеродрому "Бельбек". "Окупанти вже й самі визнали, що п'ять ракет знайшли "прихисток" на території Криму. І визнали, що не встигли розосередити льотний склад, зокрема літаки, які були пошкоджені в Бельбеку", - сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що поки зарано говорити, яку саме техніку уразили на аеродромі в Криму - треба дочекатися супутникових знімків.

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Перша атака дронів у Нижньогородській області РФ

Крім того, 1 лютого міноборони РФ заявило про перехоплення 11 ударних дронів у Бєлгородській, Воронезькій та Курській області. 

Перед цим російське державне пропагандистське агентство "ТАСС" написало з посиланням на джерела про падіння безпілотника в Нижньгородській області - вперше з початку повномасштабної війни РФ проти України. 

За даними низки російських пабліків, неподалік від місця падіння дрона у передмісті Нижнього Новгорода розташовані кілька нафтобаз. Примітно, що в цій області розташований і військовий аеродром "Саваслейка", звідки злітають російські винищувачі МіГ-31, оснащені аеробалістичними ракетами "Кинджал".

Напередодні дрон атакував нафтозавод у Санкт-Петербурзі. За даними видання "Українська правда", за операцією так само стояло ГУР.

Кримський міст після нічних вибухів