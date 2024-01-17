Британська розвідка оцінила наслідки знищення літака РФ А-50

Знищення А-50 - значуща подія, яка, ймовірно, змусить РФ обмежити операційну зону діяльності своїх літаків, вважають у британській розвідці. В МЗС України хочуть, щоб 2024-й став роком, коли Росію "скинуть з неба".

Після знищення Україною літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 Росія, ймовірно, буде змушена обмежити зону діяльності своєї військової авіації, йдеться у звіті розвідки Великобританії, оприлюдненому в середу, 17 січня, міністерством оборони країни в соціальній мережі Х.

Британські розвідники зауважують, що 14 січня російський літак А-50 "майже точно" вибухнув і згодом упав у західній частині акваторії Азовського моря, тоді як пошкодженому Іл-22М вдалося сісти на російському аеродромі.

За оцінками Лондона, "можливе успішне ураження А-50 Україною є значущою подією": "Ймовірно, Росія тепер буде змушена переглянути обмеження операційних зон для своїх літаків. А-50 має вирішальне значення для російського повітряного спостереження за військовим простором".

У розвідці Британії зазначають, що РФ має лише вісім літаків А-50, які, ймовірно, можуть покрити оперативні потреби. Там наголошують, що підвищене навантаження на решту літаків у поєднанні з втратою екіпажу "обмежить довгострокову стійкість". А-50 несе на собі радар і використовується у фронтовій розвідці для підготовки ударів і попередження атак противника. Вартість одного А-50 оцінюють у 330 мільйонів доларів.

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Кулеба: У 2024 році Україна має "скинути з неба" РФ

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час панельної дискусії Всесвітнього економічного форуму в Давосі наголосив, що у 2024 році пріоритетом буде позбавлення Росії контролю над небом.

"У 2022 році ми звільнили велику частину нашої території, 50 відсотків, яку раніше окупувала Росія. У 2023 році ми відтіснили Чорноморський флот РФ з наших територіальних вод, і це дозволило нам відновити "зерновий коридор", який не залежить від Росії. 2024-й має стати роком, коли Україна скине Росію з неба. Тому що той, хто контролює небо, визначатиме, коли і як закінчиться війна", - цитує його "Укрінформ".

При цьому Кулеба наголосив, що допомога партнерів має передбачати надання Україні винищувачів F-16, далекобійних ракет, дронів і засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що ЗСУ очікують на обіцяні партнерами винищувачі F-16 у 2024 році. Попри те, що передати їх згодились кілька союзників, єдиною країною, яка назвала приблизний термін доставки є Данія. Втім днями міністерство оборони Данії визнало, що перші F-16 надійдуть в Україну на пів року пізніше, ніж оголошувалося - не раніше другого кварталу цього року.

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