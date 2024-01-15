Не лише Patriot? Як Україна могла збити А-50

У війні Росії проти України рідкісна подія: ЗСУ повідомили, що вперше збили російський літак далекої радіолокаційної розвідки А-50. Як це могло статися, і що може змінитися?

Москва мовчить. Міноборони Росії станом на вечір понеділка, 15 січня, не відреагувало на повідомлення військових України про те, що ввечері напередодні над Азовським морем ними було збито літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 та пошкоджено літак Іл-22М. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що Кремль "не має інформації". Україна навпаки, зважаючи на все, впевнена в успіху настільки, що в понеділок про нього повідомив головком ЗСУ Валерій Залужний та командувач повітряними силами Микола Олещук.

Чому А-50 важливий

Якщо інформація підтвердиться з інших джерел, це означатиме, що ЗСУ вдалося збити літак А-50 вперше в історії. Ці літаки були розроблені в СРСР наприкінці 1970-х на базі транспортного Іл-76, зовні їх легко впізнати по великому диску, що обертається. У країнах НАТО такі літаки називаються AWACS. Україні вже вдавалося атакувати Іл-76 - як у небі, так і на землі, але випадок збиття А-50 поодинокий.

Справа в тому, що зазвичай ці літаки літають на великій відстані від зон бойових дій - кілька сотень кілометрів. Їхнє головне завдання - глибока розвідка та підтримка при наведенні на цілі, в основному - повітряні. У ЗМІ повідомляється, що у складі повітряно-космічних сил РФ є близько десятка робочих літаків цього типу, причому модернізовані зразки - А-50У - почали надходити у 2011 році, черговий був переданий у вересні 2023 року. У лютому 2023 року один літак А-50 було пошкоджено на аеродромі в Білорусі за допомогою безпілотника.

Літак далекої радіорозвідки НАТО - AWAC, архівне фото Фото: Rostislav Kalousek/picture alliance/dpa/CTK

Літак Іл-22М використовується як повітряний командний пункт. Такий же літак збила ПВК "Вагнер" у червні 2023 року під час заколоту у Воронезькій області.

Як і чим міг бути збитий А-50

Про те, як саме й із застосуванням яких засобів були атаковані літаки А-50 та Іл-22, ЗСУ не повідомляють. Київський авіаексперт, співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко у розмові з DW зазначив, що це, найімовірніше, могли бути системи ППО Patriot виробництва США. За його словами, Київ не має іншої зброї зі схожими характеристиками. Виходячи з озвученого місця влучання - над Азовським морем біля берегів окупованої частини України - підходять лише ракети Patriot. Дальність деяких їхніх модифікацій - 160 км.

Якщо це так, то це означає, що ЗСУ пішли на ризикований крок, посунувши дорогі та потужні ЗРК Patriot близько до лінії фронту. Київ має кілька таких систем, у тому числі отримані від Німеччини. Досі ці комплекси використовуються для захисту великих міст від російських ракет. За даними української сторони, саме Patriot збивають сучасні російські надзвукові ракети "Кинджал". "Розмістити Patriot так близько до переднього краю - більш ніж ризикована операція", - сказав DW головний редактор видання Defense Express Олег Катков. Він нагадав, що так само було збито кілька російських бойових літаків та вертольотів у Брянській області на кордоні з Україною у травні 2023 року.

У грудні 2023 року Україна повідомила, що збила відразу три російські бомбардувальники на південному фронті. Чим саме - невідомо але, але багато оглядачів припускають, що це були Patriot.

Українські військові в Німеччині під час навчання роботі з ЗРК Patriot, грудень 2023 року Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Австрійський військовий історик, полковник Маркус Райснер (Markus Reisner) у розмові з DW припустив, що A-50 міг бути збитий як Patriot, так й іншим комплексом, причому як із землі, і з повітря. Не виключено, що було використано різні системи.

А-50 збитий - що тепер зміниться на фронті

Атака ЗСУ над Азовським морем матиме кілька наслідків, зазначають експерти. Маркус Рейснер прогнозує, що до з'ясування всіх обставин Росія не зможе "діяти, ніби нічого не сталося". Він дав зрозуміти, що РФ може знизити інтенсивність використання цих, а можливо, й інших військових літаків, як це було в схожих випадках раніше.

Валерій Романенко вважає, що ВКС РФ будуть змушені відсунути А-50 від лінії фронту приблизно на 100 кілометрів. За його словами, це дасть Києву "тактичні переваги в деяких районах", з яких ЗСУ завдають ударів по Криму та цілях у глибині інших окупованих територій. Це також може покращити умови для використання Україною своїх бойових літаків - як для прикриття наземних операцій, так і для запуску західних крилатих ракет на кшталт Storm Shadow.

Маркус Райснер вважає, що це - "вражаючий успіх" не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі, особливо на тлі криз в інших регіонах світу. Він порівняв його з ударом ЗСУ по російському підводному човну в Криму. Австрійський військовий аналітик вважає, що одним із головних підсумків є те, що Україна знову продемонструвала здатність "неймовірно ефективно" використовувати ті "незначні засоби, які є в її розпорядженні". За його словами, це важливо і для подальшої підтримки із боку Заходу.