Дрон атакував нафтозавод у Петербурзі

Безпілотник упав на території нафтового заводу "Невський мазут". Українські ЗМІ пишуть, що за атакою стоїть ГУР. Це вже шостий за останні два тижні удар по російській нафтогазовій інфраструктурі.

Друге за значенням і чисельністю місто Росії - Санкт-Петербург - зазнало в ніч на середу, 31 січня, атаки з повітря.

Місцевий губернатор Олександр Бєглов написав у Telegram, що "вночі жителі кварталів у районі Глухоозерського шосе чули гучний хлопок" - "на промисловому майданчику в Невському районі стався інцидент, який потребував уваги силових відомств".

Як повідомили зранку російські ЗМІ та пабліки, місто атакував дрон. За їхніми даними, безпілотник підбили системами протиповітряної оборони ще в передмісті, але він пролетів далі та впав у Невському районі Петербурга на території заводу "Невський мазут". Унаслідок падіння зазнали шкоди кілька "порожніх" цистерн, а пожежу, яка виникла, "швидко загасили". Уламки пошкодили припарковані на території автомобілі. Люди не постраждали.

За атакою на нафтозавод стоїть ГУР - УП

Низка українських ЗМІ, зокрема видання "Українська правда" (УП ), пишуть з посиланням на джерела, що за ударом по російському нафтовому заводу стоїть Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України.

Шоста за два тижні атака на нафтогазову інфраструктуру РФ

Це вже шостий за останні 13 днів випадок атаки дронів на російську нафтогазову інфраструктуру.

29 січня безпілотник упав на території нафтопереробного заводу (НПЗ) у Ярославлі, що за тисячу кілометрів від кордону з Україною. 25 січня удару зазнав Туапсинський НПЗ. 21 січня приліт дрона призвів до пожежі на терміналі "Новатек" у морському порту Усть-Луга в Ленінградській області, повністю загасити яку вдалося лише за півтори доби. 19 січня під удар потрапила нафтобаза "Роснефти" у Брянській області. 18 січня безпілотник уразив нафтовий термінал у Петербурзі.