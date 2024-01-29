Дрон атакував завод у РФ за тисячу км від кордону з Україною

Російська влада заявила, що безпілотник літакового типу атакував НПЗ у Ярославлі - за тисячу кілометрів від кордону з Україною. Це п'ятий за останні 11 днів випадок атаки БпЛА на російську нафтогазову інфраструктуру.

Губернатор Ярославської області РФ Михайло Євраєв заявив, що зранку в понеділок, 29 січня, безпілотник літакового типу (БпЛА) атакував нафтопереробний завод (НПЗ) "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі.

За його словами, удару запобігла система радіоелектронної боротьби (РЕБ), встановлена на заводі. Місцеве видання "Вести Ярославль" пише, що дрон впав поблизу установки гідрокрекінгу, що використовується для очищення сировини. Російський Telegram-канал Shot пише, що падіння спричинило "невелику пожежу".

Про дрон у Ярославській області РФ повідомляєтьсся вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України. "Славнефть" входить до десятки найбільших російських нафтових компаній за обсягом видобутку нафти. Завод розташований за понад тисячу кілометрів від кордону з Україною.

Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв також заявив, що сьогодні знешкодили дрон у Неклінівському районі, а внаслідок його падіння та детонації вибухового пристрою частково пошкодило скління та стіни кількох корпусів у заміському таборі.

У міністерстві оборони РФ про ці атаки не повідомляли. Українська влада не підтверджувала свою причетність до них.

Удар по НПЗ в Ярославлі став п'ятим за останні 11 днів випадком атаки дронів на російську нафтогазову інфраструктуру. 18 січня безпілотник уразив нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Наступного дня під удар потрапила нафтобаза "Роснефти" на Брянщині. 21 січня приліт дрона призвів до пожежі на терміналі "Новатек" у морському порту Усть-Луга в Ленінградській області, повністю загасити яку вдалося лише за добу. 25 січня БпЛА ударив по Туапсинському НПЗ .