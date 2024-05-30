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В ГУР підтвердили знищення двох російських катерів в Криму

Дмитро Шварц
30 травня 2024 р.

Головне управління розвідки міністерства оборони України підтвердило, що за допомогою дронів Magura V5 у окупованому Криму були знищені два російські швидкісні катери, попередньо - КС-701 "Тунец".

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Ударний морський дрон Magura
В ГУР МО підтвердили знищення двох російських катерів за допомогою дронів MaguraФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) у четвер, 30 травня, підтвердило, що в тимчасово окупованому Росією Криму були знищені два російські швидкісні катери. Попередньо, йдеться про транспортно-десантні КС-701 "Тунец".

"30 травня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував корабельно-катерний склад  держави-агресора росії у тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні ГУР.

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За даними військової розвіди, аби знешкодити дрони на підході до бухти Вузька в Криму, російські військові 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема, літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8. Також вони застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати.

"Утім ніщо не завадило спецпризначенцям ГУР МО України успішно виконати бойове завдання: внаслідок удару було знищено два катери Росії - за попередніми даними, швидкісні транспортно-десантні КС-701 "Тунец", - йдеться у повідомленні.

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Раніше про знищення принаймні одного катера повідомляли з посиланням на власні джерела низка українських ЗМІ. Водночас міністерство оборони Російської Федерації заявило, що російські військові у ніч 30 травня нібито збили вісім ракет ATACMS над акваторією Азовського моря, а також перехопили вісім безпілотників над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Кримського півострова. Крім цього, у російському відомстві стверджували про знищення двох безекіпажних катерів, які прямували у напрямку Кримського півострова.

Як нагадали в ГУР МО, з початку 2024 року спецпідрозділ "Group 13" за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже знищив російські ракетний корабель "Ивановец", великий десантний корабель "Цезарь Куников", корвет "Сергей Котов" та швидкісний патрульний катер "Мангуст".

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