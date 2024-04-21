У Cевастополі заявили про ракетний удар по кораблю

"Губернатор" Севастополя міста Развожаєв заявив, що російські військові нібито відбили атаку протикорабельної ракети у Криму.

"Губернатор" окупованого Росією Севастополя Михайло Развожаєв у неділю, 21 квітня, заявив про відбиття ракетної атаки на один із кораблів РФ.

За його словами, уламки ракети спричинили невелику пожежу, яку "вдалося швидко ліквідувати".

"Вранці на одному з кораблів на Північній стороні військові відбили атаку протикорабельної ракети. Від осколків, що впали, сталося невелике загоряння", - написав представник російської влади в Telegram.

Місцеві канали публікують кадри з нібито місця падіння уламків. Наслідки ураження невідомі, українська сторона наразі не коментувала атаку.

Атаки України на Крим

Нагадаємо, що у ніч на 24 березня анексований Крим зазнав масованих ракетних ударів. Генштаб Збройних сил України заявляв, що під час атаки на окупований Севастополь були пошкоджені великі десантні кораблі проєкту 775 "Ямал" і "Азов", а також центр зв'язку Чорноморського флоту Росії.

17 квітня вибухи лунали на півночі пів острова - у Джанкої, після чого сталася пожежа на місцевому військовому аеродромі.

Згодом Головне управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України опублікувало перелік знищених цілей : чотири пускові установки ЗРК С-400, три радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО та апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

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