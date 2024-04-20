У РФ заявили про збиття 50 українських дронів: є влучання

Міноборони РФ заявило про масовану атаку українських дронів у ніч 20 квітня, під час якої ППО РФ нібито збила 50 БпЛА.

Міністерство оборони РФ заявило про масовану дронову атаку з боку України у ніч на суботу, 20 квітня. Російські військові повідомили, що черговими засобами протиповітряної оборони (ППО) нібито було знищено та перехоплено 50 українських БПЛА з яких одразу 26 - над територією Бєлгородської області. Також ще 10 нібито збили над територією Брянської області, вісім - над територією Курської області, два - над Тульською областю та по одному - над територіями Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей.

Уламки спричинили пожежу ємності з пально-мастильними матеріалами

Губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив про дві атаки українських безпілотників. Перша, за його словами, сталася близько другої години ночі у Кардимівському районі, а її ціллю був об'єкт паливно-енергетичного комплексу.

"Внаслідок роботи сил ППО літальні апарати було збито. Проте внаслідок падіння уламків сталося загоряння ємності з пально-мастильними матеріалами", - зазначив він у Telegram.

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На Брянщині горіла підстанція

Своєю чергою, губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що вночі над регіоном було збито шість дронів. Також він додав, що під час падіння одного з цих БпЛА у Вигоничському районі "відбулося загоряння об'єкта енергетичної інфраструктури", але подробиць не навів. Telegram-канал ASTRA пише, що у Вигоничах після удару безпілотників горить підстанція.

Нагадаємо, що РФ під час чергової атаки в ніч на 20 квітня вдарила по Україні сімома ракетами. Сили ППО збили дві авіаційні ракети, а балістика влучила в об'єкти інфраструктури в Одесі та Запоріжжі.