Німецький виробник дронів відкрив завод в Україні

Новий завод компанії Quantum-System збільшить виробничі потужності до тисячі безпілотників на рік.

Німецька компанія-виробник безпілотних літальних апаратів Quantum-Systems відкрила в Україні завод безпілотних літальних апаратів (БПЛА), повідомила пресслужба Quantum-Systems . "Новий завод стане другим підприємством компанії в Україні, очікується, що до кінця року на ньому працюватиме близько 100 осіб", - ідеться в повідомленні компанії.

На новому заводі вироблятимуть до тисячі БПЛА на рік. "Очікується, що новий завод збільшить виробничі потужності до тисячі безпілотників на рік, включно з виробництвом запасних частин", - зазначили в Quantum-Systems.

Компанія інвестує до шести мільйонів євро протягом наступних двох років у виробництво БПЛА в Україні.

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Як повідомлялося, безпілотники середнього радіусу дії Vector компанії Quantum-Systems використовують в Україні з травня 2022 року. Завдяки фінансуванню уряду Німеччини Києву уже передано 212 систем. У компанії повідомили, що до кінця року в Україну очікується постачання 500 дронів.

Quantum-Systems із минулого року керує центром обслуговування, підтримки, навчання та логістики в Україні, де навчають пілотів безпілотників і впроваджують технологічні досягнення в розвідувальні системи безпосередньо на місці. Quantum Systems є компанією подвійного призначення, має сім заводів, розташованих по всьому світу.