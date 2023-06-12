Постачальник БПЛА: Київ бере лише ту допомогу, яка має сенс

Флоріан Зайбель (Florian Seibel) розмовляє з нами на тлі українського прапора, на якому німцю написав подяку колишній президент України Петро Порошенко. Компанія, заснована Зайбелем кілька років тому, була однією з перших у Німеччині, яка торік почала безпосередньо допомагати Збройним силам України (ЗСУ), уклавши з ними контракт на постачання розвідувальних дронів Vector.

Сьогодні ці БПЛА - частина пакетів військової допомоги уряду ФРН Києву, а компанія отримала вже третє замовлення, цього разу - на 300 розвідувальних безпілотників, - та відкрила центр підтримки Vector на території України. Про те, чому він став допомагати Україні та за яких умов Київ переможе, Зайбель розповів в інтерв'ю DW.

DW: Я попросив вас про інтерв'ю ще до того, як ви оголосили, що підписуєте новий контракт на постачання 300 розвідувальних дронів українській армії. Трохи згодом з'явилися новини про те, що Quantum Systems відкриває представництво в Україні. Багато новин за короткий термін - по-перше, чи можете ви їх підтвердити, і, по-друге, може, є ще про що розповісти?

Флоріан Зайбель: Так, що я можу сказати - це замовлення наповнює нас гордістю, тому що воно вже третє, яке ми отримали, і його фінансує федеральний уряд Німеччини. До цього, у 2022 році, ми поставили 30-35 безпілотників, потім у січні (2023 року. - Ред.) - ще 100. Тож сьогоднішнє замовлення - це свідчення довіри тому, що техніка, яку ми розробляємо, може допомогти українським Збройним силам дати відсіч російському агресорові.

І ці зусилля ми дуже раді підтримати. Звичайно, це вимагає й від нас великої напруги. Нам доводиться відсувати на другий план інших клієнтів, які, втім, здебільшого (правильно. - Ред.) розуміють ситуацію. Ми, я маю на увазі компанію Quantum Systems, підписуємося на 100 відсотків під девізом "whatever it takes" ("будь-якою ціною") у тому, що стосується підтримки України.

Я повернуся до теми інших клієнтів, але могли б ви спочатку розповісти більше про ваші дрони. Які завдання вони можуть виконувати?

Quantum - компанія, яка виробляє товари подвійного призначення, у нас є безпілотники для комерційного застосування, у геодезії, у сільському господарстві, але й ті, які можуть застосовуватися військовими - це розвідувальні БПЛА. Особливість наших дронів у тому, що вони можуть злітати вертикально, як гелікоптери, а потім переходити в горизонтальний політ, як літаки.

Флоріан Зайбель, засновник та керівник німецької компанії Quantum Systems Фото: Quantum-Systems

Це підвищує ефективність та тривалість польоту. Останнє покоління дронів Vector здатне вести розвідку в повітрі до трьох годин і використовується ЗСУ для виявлення позицій російської артилерії, визначення та фіксації пересувань частинармії РФ, щоб підвищити точність наведення на цілі для ураження противника.

Про інших клієнтів. Це так, що досвід застосування дронів в Україні привернув увагу армії США?

Все так. Про що поки не повідомлялося, це те, що американці купували наші безпілотники ще торік, але останнє замовлення зі США, звісно, набагато більше за обсягом. І так, це замовлення пояснюється тим, що ми змогли дуже швидко застосувати досвід, отриманий в Україні, для того, щоб покращити наше програмне забезпечення.

Річ у тім, що російська армія створила досить просунутий комплекс засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), метою яких є створення перешкод прийому сигналу GPS, радіозв'язку. Ми тут опинились у такій, так би мовити, гонці озброєнь. Один бік робить перший крок, інший - наступний, потім перший знову, потім - другий, і так далі.

У результаті ми змогли досить добре адаптувати програмне забезпечення до умов бойових дій, ми знайшли досить унікальний спосіб, як обійти російські засоби РЕБ і не допустити відмови роботи наших систем. Звичайно, американці також дуже зацікавилися тим, як і що ми робимо. Армія США звернула на нас увагу, і тому ми отримали подальші замовлення.

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Але якось у пресі ви згадали і про втрати безпілотників через цілеспрямовані зусилля російської сторони. Як часто їм вдається збивати ваші безпілотники?

Я не хотів би цьому давати особливий розголос. Загалом їх дуже важко виявити, вони літають відносно високо, і загальна кількість втрат внаслідок прицільних влучань коливається від рівня нуля до дуже невеликої. Спочатку, швидше, втрати були через дружній вогонь, коли помилково ЗСУ їх самі збивали, коли ще було багато неузгодженості у діях. Але українська армія давно провела роботу над помилками, і сьогодні операції набагато скоординованіші, і кількість самих дронів постійно зростає.

Дрони-розвідники з Німеччини: як вони працюють To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Тепер нам допомагає і те - ви це згадали, - що ми відкрили центр обслуговування та технічної підтримки в самій Україні, де працюють українці, яких ми цьому навчили. Ця підтримка на місці, можливість швидко робити оновлення програмного забезпечення різко збільшує доступність апаратів. Але великим плюсом для нас є те, що ми змогли таким чином дати зрозуміти, що нам важливо не лише постачати самі літальні апарати, а й дати можливість створювати додану вартість усередині України.

Ми виходимо з того, що коли Україна виграє війну, ми хочемо та обов'язково збережемо філію в цій країні. Ми вважаємо, що там є чудові інженери та айтішники, і ми хочемо і нарощуватимемо нашу присутність в Україні і після війни, бо для нас не викликає сумнівів, що співпраця не закінчиться разом із війною. Ми припускаємо, що відбудеться все - і інтеграція (України. - Ред.) в НАТО і все інше, і нам потрібна сильна присутність там. Ми відчуваємо відповідальність за створення робочих місць в Україні та використання місцевих людських ресурсів.

Які ще висновки ви зробили із практичного застосування ваших дронів на полі бою?

Було приємно бачити, як швидко Україна просунулася та продовжує просуватися у цифровізації своїх збройних сил. Наші розвіддані були одразу інтегровані до систем командування та управління, які Україна почала розробляти з 2014 року. Отже вихідна інформація надходить у режимі реального часу до командування вищого рівня різними каналами - через меседжер Signal, через Starlink.

Це досвід, який варто уважніше розглянути арміям країн НАТО, американцям - як Україна діяла в умовах, коли противник перевершував її часом у співвідношенні "десять до одного" за технікою та кількістю солдатів. Як протистояти такій переважаючій силі та, можливо, навіть відбити напад завдяки вмілому об'єднанню наявних засобів?

Як Україна змогла зробити свою артилерію більш ефективною за рахунок точних даних про те, де знаходиться противник і як його слід атакувати? У росіян інша тактика, вони зазвичай обстрілюють територію по квадратах - починають ліворуч угорі, і поїхали. Звичайно, я можу досягти свого за допомогою кількості, але якщо у мене немає стільки боєприпасів, тоді я маю стріляти прицільно, і я думаю, що Україна вдосконалила цей принцип.

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Чи достатньо постачання розвідувальних дронів Vector для покриття всієї лінії фронту?

Так у деталях ми, зрозуміло, не в курсі, в якій саме точці застосовуються наші дрони та які частини ЗСУ їх використовують. Та це й не наша справа. Але щодо вашого питання, то я б припустив, що з цією третьою поставкою можна покрити більшу частину фронту. Це, якщо грубо, близько 2000 км (вважається, що лінія бойових зіткнень становить близько 1500 км. - Ред.). У Vector ширина огляду близько 30 км. Якщо ми врахуємо, що Україна має в своєму розпорядженні не тільки безпілотники Quantum, а й отримала ще кілька сотень дронів інших типів, у принципі моніторити можна всю лінію фронту.

А у Росії є порівняні з Vector розвідувальні безпілотники?

Є, але старшого покоління і, наскільки я знаю, вони не мають можливості вертикального зльоту. Вони запускають дрони вручну або за допомогою катапульти. Ще, наскільки мені відомо, у російських збройних силах використовуються бензинові двигуни. Наші безпілотники безшумні, тому що в них використовують електродвигуни. Думаю, що перевага над російськими є і щодо датчиків та камер, які ми використовуємо.

Ви почали активно допомагати Україні безпосередньо, спочатку навіть без посередництва влади ФРН. Це було складно? Ваш приклад виявився заразливим?

Знаєте, взагалі це непросто. Є, певна річ, багато тих, хто хоче скористатися тим, що ми вже налагодили співпрацю. Я щодня отримую повідомлення в LinkedIn приблизно з таким змістом, ось, мовляв, у мене є цікавий безпілотник, я можу зробити три такі апарати, не могли б ви дати мені контакти в українській армії.

Це, звичайно ж, усі добрі наміри, але так працювати складно, бо треба спочатку переконатися, що українці справді зможуть використовувати ці нові системи. Якщо ми надаватимемо ЗСУ 1000 різних типів дронів, то перевантажимо всі системи, не кажучи про питання логістики та техпідтримки.

Я вважаю, що ефективніше обмежитися трьома-чотирма типами безпілотників. І, за нашими спостереженнями, Україна зараз вибірково приймає лише ту підтримку, яка має сенс - немає причин експлуатувати надто широкий арсенал засобів. Та й зрозуміле питання, хто зможе все фінансувати?

У нашому випадку це федеральний уряд, але й владі потрібен час, щоб зрозуміти, хто може, по-перше, постачати необхідну продукцію, і, по-друге, у необхідних кількостях. Плюс перетин кордону завжди займає чимало часу, незважаючи на всі необхідні документи та прохання посольства ФРН про те, що нас слід пропускати у пріоритетному порядку. Звідси і наше непросте рішення відкрити центр техпідтримки у самій Україні.

Не забуваємо і про мовний бар'єр. Є багато українців, які чудово розмовляють англійською, але до них належать не всі конкретні користувачі наших систем. Тому ми, наприклад, переклали все наше програмне забезпечення та навчальні матеріали українською мовою. Звісно, такий крок назустріч цінується. Ми провели багато попередньої роботи з переконання, що робимо правильно. Для нас зусилля окупилися, але це не було зрозуміло з самого початку.

Що спонукало вас почати допомагати Україні?

Ах, забув надіти значок - я ношу його щодня (показує значок із прапорами України та ФРН. - Ред.). Точно не можу сказати, але це було сильне відчуття несправедливості (тим, що відбувається. - Ред.). Я виріс і вихований на західних цінностях і багато чого побачив у світі завдяки подорожам, навчанню, службі у Бундесвері.

Але я бачив і те, як за останні 20 років Бундесвер опинився з економічного погляду в занепаді. Ми, Німеччина, зрозуміли необхідність підтримувати нашу обороноздатність. Ми отримували дивіденди від мирного життя та використовували їх повністю. Німеччина, я вважаю, не змогла б, у разі нападу Росії на нас, дати відсіч.

Причина в тому, що немає переконаності серед населення щодо необхідності вміти себе захищати, як зараз в Україні. Загалом, це поєднання відчуття несправедливості (тим, що відбувається. - Ред.), бо це агресивна війна проти міжнародного права. І тому, що Україна захищає наші західні цінності тут, у Європі.

Володимир Путін не зупиниться на польському кордоні, якщо йому вдасться до нього дійти. Тому я вважаю за мій обов'язок зробити все, що в наших силах, і я впевнений, що ми повинні зробити набагато, набагато більше. Якби ми одразу зробили все те, що загалом зробили за останні півтора року, то війна давно б закінчилася, або її взагалі не було б.

Ми, я маю на увазі Захід, упустили можливість показати Путіну досить загрозливий сценарій майбутнього, який би його чекав у разі нападу на Україну. І саме тому він напав на неї. Отже, зараз ми повинні все робити ще швидше і ще більше - і тим швидше закінчиться ця війна. Вона не буде виграна, якщо ми її затягуватимемо.

Інші типи БПЛА, наприклад, ударні безпілотники, ви розробляєте?

Ні, Quantum - це компанія, яка виробляє лише товари подвійного призначення, і це не ті апарати, які можна швидко розробити за три-шість місяців. А ще ми пов'язані законами Німеччини та ЄС. Та ми й не могли експериментувати, прикріплюючи на наші безпілотники якийсь вибуховий пристрій, як це зараз роблять самі українці.

Уявіть собі ситуацію, якщо б щось трапилося з одним із моїх співробітників під час таких експериментів? І де нам узяти всі ці вибухові пристрої? У нас просто немає доступу до таких речей. Це має відбуватися в самій Україні, ну і, звичайно, є інші виробники, які спеціалізуються на таких розробках - у США, Ізраїлі, які також підтримують Україну. Але для нас це не тема.