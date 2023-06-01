Німеччина поставить Україні ще 300 дронів-розвідників Vector

Міноборони України раніше вже замовляло у німецької компанії Quantum Systems 138 дронів-розвідників Vector. Нова поставка, що фінансується Берліном, становитиме 300 безпілотників.

Мюнхенський виробник розвідувальних безпілотників подвійного призначення Quantum Systems отримав замовлення на 300 додаткових дронів-розвідників середньої дальності Vector для Збройних сил України (ЗСУ). Як зазначається у пресрелізі компанії, оприлюдненому в середу, 31 травня, поставка фінансується урядом Німеччини у рамках пакета військової допомоги Києву.

Це вже третє замовлення на новітні безпілотники, яке отримала компанія Quantum Systems від українського міністерства оборони: у серпні 2022 року замовили 33 системи Vector, а в січні 2023 року - ще 105.

Довжина електричного дрона з вертикальним злетом Vector становить 1,63 метра, розмах крил - 2,80 метра. Він може перебувати в повітрі до 120-180 хвилин, розвивати швидкість до 72 км/год та вести відеоспостереження та зйомку на відстані до 30 кілометрів, що приблизно відповідає дальності стрільби багатьох артилерійських знарядь.

Завдяки захищеним каналам передачі Vector здатний під час бойових місій транслювати відео на наземні станції в режимі реального часу.

Безпілотник оснащений розширеними можливостями штучного інтелекту для аналізу даних: вбудовані алгоритми дозволяють автоматично ідентифікувати об'єкти та одразу передавати критично важливу розвідувальну інформацію на землю, зазначає розробник.