Атака балістикою: РФ поцілила в об'єкти у Одесі і Запоріжжі

Атака балістикою: РФ поцілила в об'єкти у Одесі і Запоріжжі20 квітня 2024 р.
Російська армія у ніч на 20 квітня атакувала Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із акваторії Чорного моря.
"Засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. Також на південному напрямку знищено три розвідувальні БпЛА - два "Орлан-10" та один "Суперкам", - повідомили Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) у суботу у Telegram.
Влучання в промислову інфраструктуру
Сили оборони півдня України, своєю чергою, додали, що росіяни з ночі атакували балістичними ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя.
"За попередньою інформацією люди та житлові будинки не постраждали. Міські служби обстежують житловий квартал. Інформація уточнюється", - зазначив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Тим часом зранку армія РФ завдала удар балістикою з Криму по Одесі, уразивши інфраструктурний об'єкт. "Інформація про ступень пошкодження і постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні Сил оборони Півдня.
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РФ продовжує бити по портовій інфраструктурі Одещини
Увечері п'ятниці міністерство відновлення України повідомило про ракетний удар росіян по двох терміналах у порту "Південний", внаслідок якого було зруйновано ємності з агропродукцією, яка мала йти на експорт до країн Азії та Африки.
"Один з терміналів належить всесвітньо відомій сінгапурській компанії, яка працює в Україні з 2004 року та володіє також кількома заводами з переробки агропродукції. Це понад 300 мільйонів доларів інвестицій та майже 1000 робочих місць", - йшлося у повідомленні.
Також у міністерстві додали, що це була вже 39 атака Росії по об'єктах портової інфраструктури Одеській області. Загалом внаслідок цих ударів пошкоджено та частково знищено 215 об'єктів, 153 транспортних засоби, 8 цивільних суден, а також постраждало 26 цивільних осіб.