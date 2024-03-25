Десантний корабель РФ "Ямал" отримав критичні ураження - ГУР

Через ракетну атаку ЗСУ ВДК "Ямал" отримав пробоїну у верхній палубі, яка зумовила крен на правий борт, повідомляє ГУР. За даними розвідників, "окупанти безперервно відкачують воду" із корабля, пошкодження критичні.

"Ямал" - один із двох великих десантних кораблів (ВДК) Чорноморського флоту Росії, уражених у окупованому Севастополі напередодні - отримав критичні пошкодження, стверджує у понеділок, 25 березня, головне управління розвідки міністерства оборони України.

У момент ракетної атаки корабель був пришвартований у 13-му судноремонтному заводі ЧФ РФ у Севастополі. "За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК "Ямал" носить критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт", - йдеться у повідомленні.

У ГУР додали, що "окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля", а також зазначили, що "Ямал" брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті.

Інші деталі про втрати Росії уточнюються.

Ймовірне пошкодження корабля "Іван Хурс"

Крім двох кораблів "Ямал" та "Азов", які уразили Сили оборони 23 березня, наразі верифікується інформація і щодо ураження російського середнього розвідувального корабля "Іван Хурс", повідомив в ефірі телемарафону речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Верифікується інформація щодо можливого ураження ще однієї одиниці - третьої. Так чи інакше, один з цих ВДК вже стоїть на заводі на ремонті, і враховуючи пошкодження, можемо сказати, що зараз з 13 одиниць, які росіяни приготували для того, щоб захопити наше південне узбережжя, в строю залишається лише 3 одиниці", - цитує речника "Укрінформ". Плетенчук уточнив, що під час атаки було уражено будівлю Військово-морської бази в Севастополі та завдані удари по паливно-мастильних складах.

Ракетний удар по Криму

У ніч на 24 березня Сили оборони України здійснили ракетну атаку на Крим і Севастополь, яку окупаційна влада охарактеризувала, як "наймасованішу за останній час".

Внаслідок ударів були уражені ВДК проєкту 775 "Ямал" і "Азов", центр зв'язку і ще декілька об'єктів інфраструктури ЧФ РФ, повідомили у Збройних силах України.

За даним групи розслідувачів OSINTtechnical, окрім цілей у Севастополі, були атаковані й інші військові об'єкти РФ в Криму, зокрема, нафтобаза біля військової авіабази в районі селища Гвардійське Сімферопольського району.

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