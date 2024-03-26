ЗСУ уразили в Криму корабель "Костянтин Ольшанський"

Росіяни мали на меті використовувати для своїх цілей захоплений в України під час анексії Криму ВДК "Костянтин Ольшанський", тому ЗСУ завдали по ньому удар "Нептуном".

Великий десантний корабель (ВДК) "Костянтин Ольшанський", які російські війська захопили в України під час анексії Криму в 2014 році, був уражений Збройними силами України, повідомив у вівторок, 26 березня, речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу FREEДOM.

"Цей корабель мав використовуватися проти України, на жаль. Тому було ухвалено рішення про ураження й цієї одиниці нашим "Нептуном". Ураження теж було завдано. Уточнюються пошкодження, пошкодження він однозначно отримав. В будь-якому разі він зараз теж небоєготовий", - повідомив він, не уточнивши, коли саме було завдане ураження.

Плетенчук розповів, що "Костянтин Ольшанський" після захоплення дев'ять років стояв в бухті Севастополя. "Його розбирали на запчастини, просто банально грабували, а на десятий рік війни вони зрозуміли, що в них закінчують великі кораблі цього проєкту, 775-го, і було ухвалене рішення його відновити", - зазначив речник.

При цьому, за його даними, росіяни мали на меті ввести в оману як своє суспільство, так і вище керівництво та заявити "як вони відновили один із своїх кораблів великих десантних, які раніше були пошкоджені", до прикладу ВДК "Минск" або "Оленегорский Горняк".

"Іван Хурс" не зможе виконувати розвідувальні функції.

Плетенчук також підтвердив інформацію про ураження середнього розвідувального корабля "Іван Хурс" під час масованої ракетної атаки по Криму і Севастополю 23 березня.

За його словами, цей корабель "отримав ураження кормового обладнання розвідувального" і найближчим часом не зможе виконувати свої профільні, тобто розвідувальні функції.

Нагадаємо, під час атаки 23 березня ЗСУ також поцілили по ВДК "Азов" і "Ямал" Чорноморського флоту РФ. "Ямал" отримав критичні пошкодження, стверджує українська розвідка.