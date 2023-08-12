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Росія заявила про атаку на Кримський міст

Роман Губа
2 год. тому

Міністерство оборони Росії повідомляє, що міст намагалися пошкодити ракетою С-200. Над ним ніби встановили димову завісу.

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Керченський міст
Керченський містФото: AA/picture alliance

В районі Керченської протоки збито дві ракети, повідомив у суботу, 12 серпня, голова окупаційної російської влади у Криму Сергій Аксьонов. За його словами, Кримський міст не зазнав пошкоджень.

До цього російські ЗМІ повідомляли, що в районі Кримського мосту були чутні вибухи, а також публікували фото, на яких міст оповитий густим димом.  Один з так званих "радників" Аксьонова зазначив у Telegram, що димова завіса над мостом була поставлена.

Міністерство оборони Росії, зі свого боку, згодом повідомило, що по мосту ніби намагалися вдарити зенітною ракетою С-200, яка була збита силами ППО. Руйнувань та жертв, за даними відомства, немає.

Також, як повідомляли російські ЗМІ, сьогодні закривали рух по мосту в обидва боки. Зараз його відновлено. 

Попередня атака на міст

Вранці 17 липня на Кримському (Керченському) мосту сталися вибухи, внаслідок чого один прольот споруди був зруйнований, ще один - пошкоджений. За даними ЗМІ, атака була спецоперацією Військово-морських сил  Збройних сил України (ЗСУ) та Служби безпеки України. Міст атакували за допомогою надводних дронів.

Водночас керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк припустила, що інформація про вибухи на Кримському мосту могла бути провокацією росіян.

Читайте також: Окупаційна влада закрила проїзд до Криму через начебто атаку ЗСУ по мостах 

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