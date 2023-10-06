ЗМІ ФРН: Шольц не дає ракети Taurus через Кримський міст

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вирішив поки що не надавати Україні німецькі крилаті ракети великої дальності Taurus, хоча Великобританія та Франція вже постачають українській армії аналогічні ракети Storm Shadow/Scalp. Це рішення викликало дуже широкий резонанс у німецьких медіа, які публікують як коментарі, так і оглядові статті з реакцією німецьких політиків із різних партій.

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"Канцлер сподівається, що німці ще йому подякують"

"Олаф Шольц зволікає. Вкотре. І надто довго. Канцлер все ніяк не наважиться надати Україні настільки потрібні їй крилаті ракети Taurus. Це дежавю", - констатує загальнонімецька громадсько-правова радіостанція Deutschlandfunk і нагадує: "З постачанням бойових танків він теж довго вичікував, а потім таки погодився. Він говорив про "червону лінію", маючи на увазі надання західних бойових літаків, а потім став свідком того, як інші партнери по НАТО давали свою згоду".

Бойовий літак Бундесверу Tornado з ракетою класу "повітря-земля" Taurus Фото: Andrea Bienert/Bundeswehr/dpa/picture alliance

"Але цього разу Шольц, схоже, сповнений рішучості не відмовлятися від свого "ні", - вважає Deutschlandfunk. Оскільки канцлер, на думку радіостанції, не зміг переконливо пояснити свою стриманість,"залишається підозра, що він не довіряє українському президентові, який знову і знову запевняє, що Київ не має наміру використовувати ці крилаті ракети для ударів по російській території".

До того ж, продовжує Deutschlandfunk, соціал-демократ Шольц "мабуть, побоюється також обстрілу Кримського мосту як важливого шляху забезпечення росіян. Він вважає, що Путін може розцінити це як німецьку участь у війні. Канцлер сподівається, що німці ще будуть йому за це дякувати. До того ж він має зважати на численних скептиків у власній партії".

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"Дві легітимні причини не постачати цю зброю"

Однак, нічого цього канцлер не пояснює, шкодує радіокоментатор. За це Олафа Шольца критикує і консервативна газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Як і у випадку з іншими поставками зброї Україні, дискусія про ракети Taurus страждає від нестачі прозорості. Частково це цілком природно. Навіть у демократичному суспільстві не можна і не слід публічно обговорювати всі військові подробиці, адже може виявитися, що це на користь лише противнику, в цьому випадку Росії".

По Кримському мосту вже не раз завдавали ударів і він був частково пошкоджений Фото: Alyona Popova/TASS/dpa/picture alliance

Спираючись на інформацію, що просочилася з відомства федерального канцлера, Frankfurter Allgemeine Zeitung робить висновок, що Шольц зволікає з двох причин: "Через можливість завдавати цими крилатими ракетами удари по цілях, розташованих у глибині російської території (а також Керченському мосту в Крим), і через те, що Україні, мабуть, довелося б надавати геодані чи обслуговуючий персонал". На думку видання, "це дві серйозні проблеми, від яких не можна просто так відмахнутися. Можливість того, що Німеччину можуть почати розглядати як учасника війни, є легітимною причиною відмовитись (тимчасово?) від постачання певної системи зброї".

Вказівки на те, що Великобританія та Франція дійшли інших висновків, дискусії в Німеччині не допоможе, вважає коментатор. "У них - інші правові передумови, а головне - у них є ядерна зброя. Це важливий елемент стримування Путіна. Саме тому, що Лондон і Париж надали крилаті ракети, не можна сказати, що Україна взагалі не отримує від своїх союзників цей тип озброєнь", - зазначає Frankfurter Allgemeine Zeitung і наголошує: "Німеччині нема чого соромитися своєї військової підтримки Києву, вона вже затьмарила у цьому сенсі всі інші європейські країни".

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"Неправильний сигнал Москві"

Зазвичай добре поінформована бульварна газета Bild цитує джерела, згідно з якими, Шольц на закритому засіданні комітету із зовнішньої політики Бундестагу заявив, що Великобританія та Франція "можуть те, на що ми не маємо права". Видання пояснює: "Шольц, мабуть, має на увазі те, що обидві країни безпосередньо надають власні геодані для наведення ракет на ціль, а Велика Британія ще й за допомогою свого персоналу прямо на місці". До того ж, за даними Bild, в оточенні канцлера побоюються, що Кримський міст зруйнують саме німецькою зброю.

Вважають, що на початку серпня 2023 року ЗСУ завдали удару по Чонгарському мосту британськими ракетами Storm Shadow. Цей міст з'єднує анексований РФ Крим та окуповану частину Херсонської області Фото: Acting Kherson Region Governor/dpa/picture alliance

Берлінська газета Tagesspiegel зібрала реакцію німецьких політиків на рішення канцлера. Багато хто його критикує, зокрема партнери Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) з правлячої коаліції. "Що за нісенітниця, жодному німцеві не доведеться допомагати при наведенні на ціль", - заявив військовий експерт ліберальної партії ВДП Александер Мюллер (Alexander Müller), яка входить до урядової коаліції разом із соціал-демократами та Зеленими.

"Я побоююся, що федеральний канцлер надсилає Москві абсолютно неправильний сигнал, - заявив у розмові з Tagesspiegel політик від Зелених Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter), який очолює у Бундестазі комітет у справах Європи. - Путін може сприйняти нерішучість канцлера як стимул продовжувати свою брутальну агресію".

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"Канцлер не хоче відрізати Крим від шляхів забезпечення"

Добірку заяв відомих політичних діячів публікує сайт телеканалу n-tv. Німеччина та весь Захід мають підтримувати Україну так, "щоб вона виграла війну", вважає відомий політик "Зелених" та керівник берлінського "Центру ліберальної сучасності" (Zentrum Liberale Moderne) Ральф Фюкс (Ralf Fücks). Він підозрює, що Шольц хотів би, щоб Україна не програла війну, але щоб вона її і не виграла.

Російські ЗМІ повідомляли, що удар по штабу ЧФ РФ в анексованому Севастополі 22 вересня 2023 було завдано ракетами Scalp Фото: Sergei Malgavko/TASS/dpa/picture alliance

На думку Ральфа Фюкса, "найвищий пріоритет канцлера - не втягувати Німеччину у війну. Однак якщо позбавляти Україну зброї для успішного контрнаступу, це призведе до зворотного результату. У разі успіху Путіна в Україні зросте небезпека війни для всієї Європи".

Сайт n-tv наводить також слова експерта із зовнішньої політики опозиційної консервативної партії ХДС Норберта Реттґена (Norbert Röttgen). Він підозрює, що "Шольц ніколи і не збирався постачати ракети Taurus саме тому, що вони були б в Україні особливо ефективними". Таку позицію він вважає "безвідповідальною та короткозорою", а посилання на технічні аспекти називав "відмовками".

Немає жодних технічних чи правових причин не надавати Україні ракети Taurus, Україна давно вже зібрала необхідні їй геодані, упевнений і депутат Бундестагу від ХДС, полковник Бундесверу у відставці Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter). В ефірі інформаційного телеканалу Welt він заявив, що Олаф Шольц керується політичними мотивами: "Канцлер не хоче, щоб Крим був відрізаний від російських шляхів постачання". На моє враження, продовжив політик, "особисто він разом із дуже маленькою групою у СДПН все ще вірить, що з Путіним, з Росією можна буде домовитися".