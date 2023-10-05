Шольц проти надання Україні далекобійних ракет Taurus - Bild

Канцлер Німеччини стурбований тим, що за допомогою далекобійних ракет ЗСУ можуть уразити Кримський міст, тому постачання Taurus Україні найближчим часом не буде, пише Bild.

Уряд Німеччини не планує в осяжному майбутньому постачати далекобійні крилаті ракети Taurus, про які так наполегливо просить українська армія, написало ввечері в середу, 4 жовтня німецьке видання Bild із посиланням на власні джерела у німецькій та українській владі.

Як ідеться у матеріалі, Україна мала надію, що Taurus прибудуть найпізніше восени цього року. Таким сподіванням сприяли заяви міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius), міністерки закордонних справ Анналени Бербок (Annalena Baerbock) і міністра фінансів Крістіана Лінднера (Christian Lindner). Проте канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) залишається проти таких поставок.

Журналісти зауважують, що Німеччина формально не відмовила у проханні українського уряду, але дала зрозуміти, що Taurus наразі не надасть. За їхніми даними, таким чином Шольц залишає теоретичну можливість для майбутнього, втім - украй малоймовірну.

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Шольц боїться удару "Таурусами" по Кримському мосту

Київ просить Німеччину про ракети великої дальності з травня - після того як Великобританія та Франція надіслали Storm Shadow і Scalp, які вже допомагають вражати цілі на великій відстані під час контрнаступу Збройних сил України (ЗСУ).

За інформацією Bild, минулого тижня на внутрішньому засіданні комітету закордонних справ Шольца запитали, чому Великобританія та Франція постачають ракети, а Німеччина продовжує відмовляти. За словами учасників, канцлер відповів, що ці країни "можуть робити те, що нам не дозволено, тому питання не виникає". За даними видання, Шольц мав на увазі, що обидві країни надають геодані про ракетні цілі безпосередньо Україні, причому Британія також за допомогою власного персоналу на місцях.

Представники німецького уряду також висловили занепокоєння тим, що ракетами Taurus ЗСУ можуть атакувати Кримський міст.

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