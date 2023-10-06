Після удару по Грозі Лондон закликав Берлін дати ЗСУ Taurus

Британія та Франція надали Україні далекобійні крилаті ракети, і тепер до них час приєднатися Німеччині, заявив британський ексміністр оборони Бен Воллес після удару РФ по Харківщині, що забрав життя понад 50 українців.

Колишній міністр оборони Великобританії Бен Воллес вважає, що після російського ракетного удару по селу Гроза Харківської області, внаслідок якого загинули 52 людини, Німеччина повинна ухвалити рішення про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

"Щоразу, коли Росія завдає ударів по цивільному населенню і порушує міжнародне право, влучаючи в об'єкти цивільної інфраструктури в Україні, необхідна відповідна реакція. Ми зробили це зі Starstreak (переносний зенітний ракетний комплекс. - Ред.) і Storm Shadow (авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля". - Ред.). Тепер Німеччина має надіслати свої ракетні системи Taurus в Україну і приєднатися до Великобританії та Франції (Франція раніше передала Україні далекобійні крилаті ракети SCALP. - Ред.)", - написав Воллес ввечері у четвер, 5 жовтня у соціальній мережі Х.

У той же день канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді, обґрунтовуючи причини свого рішення не надавати Taurus Збройним силам України (ЗСУ), наголосив, що при постачанні зброї Берлін "повинен гарантувати, щоб не було ескалації війни, і щоб Німеччина також не стала частиною конфлікту".

Водночас він заявив, що Німеччина збирається передати Україні ще один ЗРК Patriot. До теперішнього часу в розпорядженні України було дві системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot. Одну з них надали США, іншу - Німеччина спільно з Нідерландами. У серпні ФРН надала ще дві пускові установки для Patriot.

Чому ФРН не поспішає постачати Україні ракети Taurus? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video