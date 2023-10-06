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Удар по Грозі: світ шокований і обіцяє підтримку України

Максим Сидоржевський
6 жовтня 2023 р.

Після найсмертоноснішого обстрілу росіянами Харківщини з початку повномасштабної війни в ЄС пообіцяли, що безкарності за воєнні злочини в Україні не буде, а в США заявили, що й надалі підтримуватимуть українців.

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На місці ракетного удару по селу Гроза на Харківщині
На місці ракетного удару по селу Гроза на ХарківщиніФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP Photo/picture alliance

Російський ракетний удар по селу Гроза у Харківській області, яким було вбито 51 людину, є "черговим мерзенним нападом на невинних цивільних осіб", заявив у четвер, 5 жовтня, верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Умисні напади на цивільних осіб є воєнними злочинами. Керівництво Росії, всіх командирів, виконавців і співучасників цих звірств буде притягнуто до відповідальності. Безкарності за воєнні злочини не буде", - запевнив Боррель, цитує його пресслужба.

На атаку відреагував також генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш. "Напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом, і вони повинні негайно припинитися", - заявив він. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк (Volker Türk) шокований тим, що відбулося. Управління верховного комісара ООН з прав людини направить своїх спостерігачів на місце злочину. Тюрк наголосив, що відповідальність за його скоєння має ключове значення.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу назвала ракетну атаку на Грозу "жахливою" та черговим свідчення того, чому США підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії. "Ось чому ми робимо все, що можемо, щоб допомогти Україні, допомогти хороброму народу України боротися за свою свободу, за свою демократію. І це, знову ж таки, те, про що президент США говорить знову і знову: ми повинні продовжувати підтримувати народ України, тому що це жах, в якому вони живуть щодня", - наголосила вона.

Подальшу допомогу Україні після удару пообіцяла й міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Понад 50 людей загинули в селі Гроза. Допоки бомби падають на супермаркети та кафе, ми робитимемо все можливе, щоб Україна могла захистити себе від ракетного терору (президента РФ Володимира) Путіна. Доти, доки повсякденне життя без страху та смерті знову стане можливим", - написала вона в соціальній мережі Х.

Натомість прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак повідомив, що обговорював "жахливий" російський теракт у Грозі з президентом України Володимиром Зеленським під час саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді. Він наголосив, що ця атака ілюструє "варварство" Путіна. "Путін може говорити все, що завгодно, але є лише одна людина, відповідальна за цю незаконну, неспровоковану війну, і це - він, і він повинен зупинитися. Ось чому Великобританія була непохитною в підтримці України і продовжуватиме це робити", - цитує Сунака Sky News.

Нагадаємо, за останніми даними поліції Харківщини, від російського удару ракетою "Іскандер" по селу Гроза в Куп'янському районі загинула 51 людина, серед яких восьмирічний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими безвісти. Шестеро постраждалих перебувають у лікарні.

РФ завдала удару по сільському кафе-магазину, де проходили поминки з нагоди перепоховання українського військовослужбовця.

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