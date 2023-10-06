У Німеччині критикують Шольца за відмову дати ЗСУ Taurus

В опозиційному Християнсько-демократичному союзі (ХДС) у п'ятницю, 6 жовтня, розкритикували рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) не постачати Україні крилаті ракети Taurus великої дальності.

Експерт ХДС із зовнішньої політики Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) висловив переконання, що це рішення стане "фундаментальною втратою довіри" для всієї правлячої коаліції у ФРН.

На думку політика, відповідальність за відмову постачати ракети несе не лише канцлер, а й інші міністри уряду. Реттґен заявив, що міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), міністри економіки Роберт Габек (Robert Habeck), фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner) і оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius) діють у цьому питанні "проти своїх особистих переконань" і "водночас завдають серйозної шкоди собі, нашому європейському авторитету в Європі та нашій демократії".

"Відмова канцлера передати Taurus українцям сприяє затягуванню війни. Тому ця політика має серйозні моральні та політичні недоліки", - наголосив експерт ХДС.

Шольцу нагадали про постачання ракет Британією і Францією

Ще один депутат Бундестагу від ХДС, полковник Бундесверу у відставці Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter), критикуючи відмову надати Збройним силам України (ЗСУ) Taurus, нагадав, що Великобританія та Франція вже постачають Україні далекобійні ракети.

"Відмовившись від постачання крилатих ракет Taurus і відклавши будь-яке планування з травня, Німеччина знову застосовує особливий підхід. Це означає, що ми втрачаємо довіру в Європі та США і дратуємо наших партнерів, особливо у Великобританії та Франції, які вже постачають аналогічні крилаті ракети", - заявив Кізеветтер агентству dpa.

Він також висловив думку, що поставки ракет допомогли б Україні звільнити анексований Росією Крим і опинитися у більш виграшній позиції. "Таким чином, війна могла б закінчитися швидше і з меншим кровопролиттям", - вважає Кізеветтер.

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Голова Мюнхенської конференції - за надання ракет Україні

На підтримку передачі Україні ракет виступив і голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen). За його словами, можливе використання Taurus для атак на Кримський міст і Крим було б "законним" і "важливим" для України з воєнної точки зору.

Крім того, він вважає безпідставними аргументи Шольца, який побоюється, що внаслідок передачі ракет німецькі солдати опиняться втягнутими у війну, оскільки повинні будуть допомагати з програмуванням цієї зброї. Гойсґен вказав, що за даними британських і французьких джерел, українці тепер можуть самі програмувати таку зброю. "Тоді я не бачу жодних побоювань з приводу того, чому нам не слід постачати ці важливі крилаті ракети спільно з Англією і Францією", - підсумував він.

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Відмова Шольца постачати Taurus Україні

Про рішення Шольца не постачати Україні Taurus 4 жовтня повідомила газета Bild з посиланням на джерела в урядових колах Німеччини та України. На нещодавній зустрічі в Бундестазі з представниками комітету з зовнішньополітичних справ канцлер заявив, що ракети Taurus не можна порівнювати, наприклад, з уже поставленими ЗСУ британськими Storm Shadows.

Сам Шольц, обґрунтовуючи 5 жовтня причини свого рішення не надавати Taurus Україні, наголосив, що при постачанні зброї Берлін "повинен гарантувати, щоб не було ескалації війни, і щоб Німеччина також не стала частиною конфлікту". Водночас він заявив, що Німеччина збирається передати Україні ще один зенітний ракетний комплекс Patriot.