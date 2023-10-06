  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаНімеччина

У Німеччині критикують Шольца за відмову дати ЗСУ Taurus

Максим Сидоржевський | Даниїл Сотников
6 жовтня 2023 р.

Відмова передати Україні далекобійні ракети обернеться для ФРН "фундаментальною втратою довіри" та затягне війну, вважає німецька опозиція.

https://p.dw.com/p/4XBtp
Німецька крилата ракета великої дальності Taurus
Німецька крилата ракета великої дальності TaurusФото: Bundeswehr

В опозиційному Християнсько-демократичному союзі (ХДС) у п'ятницю, 6 жовтня, розкритикували рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) не постачати Україні крилаті ракети Taurus великої дальності.

Експерт ХДС із зовнішньої політики Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) висловив переконання, що це рішення стане "фундаментальною втратою довіри" для всієї правлячої коаліції у ФРН.

На думку політика, відповідальність за відмову постачати ракети несе не лише канцлер, а й інші міністри уряду. Реттґен заявив, що міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), міністри економіки Роберт Габек (Robert Habeck), фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner) і оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius) діють у цьому питанні "проти своїх особистих переконань" і "водночас завдають серйозної шкоди собі, нашому європейському авторитету в Європі та нашій демократії".

"Відмова канцлера передати Taurus українцям сприяє затягуванню війни. Тому ця політика має серйозні моральні та політичні недоліки", - наголосив експерт ХДС.

Шольцу нагадали про постачання ракет Британією і Францією

Ще один депутат Бундестагу від ХДС, полковник Бундесверу у відставці Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter), критикуючи відмову надати Збройним силам України (ЗСУ) Taurus, нагадав, що Великобританія та Франція вже постачають Україні далекобійні ракети.

"Відмовившись від постачання крилатих ракет Taurus і відклавши будь-яке планування з травня, Німеччина знову застосовує особливий підхід. Це означає, що ми втрачаємо довіру в Європі та США і дратуємо наших партнерів, особливо у Великобританії та Франції, які вже постачають аналогічні крилаті ракети", - заявив Кізеветтер агентству dpa. 

Він також висловив думку, що поставки ракет допомогли б Україні звільнити анексований Росією Крим і опинитися у більш виграшній позиції. "Таким чином, війна могла б закінчитися швидше і з меншим кровопролиттям", - вважає Кізеветтер.

Читайте також: Після удару по Грозі Лондон закликав Берлін надати ЗСУ Taurus

Голова Мюнхенської конференції - за надання ракет Україні

На підтримку передачі Україні ракет виступив і голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen). За його словами, можливе використання Taurus для атак на Кримський міст і Крим було б "законним" і "важливим" для України з воєнної точки зору.

Крім того, він вважає безпідставними аргументи Шольца, який побоюється, що внаслідок передачі ракет німецькі солдати опиняться втягнутими у війну, оскільки повинні будуть допомагати з програмуванням цієї зброї. Гойсґен вказав, що за даними британських і французьких джерел, українці тепер можуть самі програмувати таку зброю. "Тоді я не бачу жодних побоювань з приводу того, чому нам не слід постачати ці важливі крилаті ракети спільно з Англією і Францією", - підсумував він. 

Читайте також: Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Відмова Шольца постачати Taurus Україні

Про рішення Шольца не постачати Україні Taurus 4 жовтня повідомила газета Bild з посиланням на джерела в урядових колах Німеччини та України. На нещодавній зустрічі в Бундестазі з представниками комітету з зовнішньополітичних справ канцлер заявив, що ракети Taurus не можна порівнювати, наприклад, з уже поставленими ЗСУ британськими Storm Shadows.

Сам Шольц, обґрунтовуючи 5 жовтня причини свого рішення не надавати Taurus Україні, наголосив, що при постачанні зброї Берлін "повинен гарантувати, щоб не було ескалації війни, і щоб Німеччина також не стала частиною конфлікту". Водночас він заявив, що Німеччина збирається передати Україні ще один зенітний ракетний комплекс Patriot.

Андрій Єрмак про контрнаступ, F-16 і Taurus

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Німецька крилата ракета великої дальності Taurus

У Німеччині критикують Шольца за відмову дати ЗСУ Taurus

Політика6 жовтня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Мустафа Джемілєв: "Росіянам треба швидко залишати Крим"

Мустафа Джемілєв: "Росіянам треба швидко залишати Крим"

Політика5 жовтня 2023 р.26:00 хв.
Будівля Центрвиборчкому в Кишиневі

Як Молдова позбувається впливу проросійського олігарха

Як Молдова позбувається впливу проросійського олігарха

Політика6 жовтня 2023 р.
Боєприпаси для України на базі у штаті Делавер: тепер військова допомога - ще й тема для дебатів у США

Що означає усунення спікера Маккарті для допомоги Україні?

Що означає усунення спікера Маккарті для допомоги Україні?

Політика5 жовтня 2023 р.
Засідання Європарламенту, архівне фото

Як Європарламент хоче покарати Баку за дії в Карабасі

Як Європарламент хоче покарати Баку за дії в Карабасі

Конфлікти5 жовтня 2023 р.
Wochenrückblick Welt KW 48 Iran Flash-Galerie

Боротьба з корупцією: чи допоможе скасування строку давності

Боротьба з корупцією: чи допоможе скасування строку давності

Корупція5 жовтня 2023 р.
Військовослужбовиці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади

Жінки у війську: "Бажання служити сприймають за примху"

Жінки у війську: "Бажання служити сприймають за примху"

Суспільство5 жовтня 2023 р.
На головну сторінку