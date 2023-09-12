Німецька преса про візит Анналени Бербок до Києва

Газета Süddeutsche Zeitung з Мюнхена пише:

"Під час уже четвертого візиту до України міністерки закордонних справ Анналени Бербок після початку вторгнення (РФ в Україну. - Ред.) головний акцент іще сильніше було зроблено на надійній та довготривалій підтримці. Для українців життєво важливо, аби ті, хто їх підтримують, не демонстрували втоми також і після 565 днів війни. Тим більше після того, як на саміті G20 в Індії стало зрозуміло, наскільки доля українців може зникнути з радарів міжнародної спільноти. Країни на кшталт Південної Африки та Бразилії так само хочуть, аби війна припинилася. Але при цьому їм відносно байдуже, як саме це станеться. Це грає на руку Росії, але для України це стане проблемою лише тоді, якщо й західний фронт похитнеться. Бербок, як нещодавно і міністр фінансів Крістіан Лінднер, у Києві запевнила, що військова, економічна та політична підтримка з боку Німеччини непохитна, а також оголосила про підтримку на шляху України до ЄС. Усе це важливо, аби в Україні не вмерла надія. Якщо федеральний уряд зараз - що правильно - налаштовується на довгу війну, це не означає, що йому варто нехтувати швидкою допомогою. У Києві абсолютно не розділяють думку про те, що постачання ракет Taurus може зачекати та не має значення для поточного важкого контрнаступу."

Видання Mitteldeutsche Zeitung коментує:

"Громадськість особливо пильно дивиться на Бербок, яка завжди приділяла особливе значення своїм уже чотирьом візитам до України. У 2022 році Бербок була першою німецькою міністеркою, яка відвідала Київ після початку повномасштабної війни. На початку цього року вона наважилася на візит до Харкова неподалік від російського кордону, за який довго точилася боротьба. Українці це високо оцінили. Тепер центральну роль знову відіграє критика воєнних злочинів Путіна з боку Бербок. Вона анонсувала, що наступної зими зробить усе, аби допомогти Києву зі швидким відновленням цивільних об'єктів. Як сказала міністерка, Путін хоче за допомогою все нових і нових авіаударів, що суперечать міжнародному праву, виснажити людей і зрештою емоційно зламати - цей план не повинен вдатися."

Анналена Бербок під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Газета Allgemeine Zeitung з Майнца пише:

"З огляду на всі намагання (Києва отримати нову зброю. - Ред.) в німецьких ваганнях щодо крилатих ракет Taurus ховається особливий ризик. Цю гру ми вже знаємо: канцлер Олаф Шольц вчергове чекає на США перед тим, як самому дати зелене світло. Однак ціна цієї вичікувальної тактики - вже вкотре час. І велике запитання: скільки ще часу лишається з огляду на вибори в США наступної осені?"

Кельнське видання Kölner Stadt-Anzeiger коментує:

"Путін думав, що він як колишній агент КДБ у Дрездені добре знає німців. Але його уявлення про німців потребує оновлення. Воєначальник у Кремлі сподівався, що соціал-демократи в разі чого слідуватимуть прихильному до Москви курсу (колишнього канцлера Ґергарда. - Ред.) Шредера, а християнські демократи ставитимуть економічні інтереси вище за мораль. Обидві оцінки не справдилися. Але передусім Путін абсолютно хибно очікував, що для Зелених їхні пацифістські засади будуть важливішими за обурення російською загарбницькою війною. Своїм четвертим візитом до України Бербок вчергове вказала Путіну на цю його третю помилку."

Видання, котрі входять до "Медіагрупи Баварія" (Mediengruppe Bayern), звертають увагу на важливість подолання корупції в Україні:

"Хто так часто їздить до України, як Бербок, може говорити відкритим текстом, не виставляючи при цьому господаря в поганому світлі. Зокрема, коли йдеться про необхідність боротьби з корупцією в країні. У цьому питанні Україні треба пройти ще певний шлях, сказала міністерка. Важливий момент. Противники України постійно закидають їй, що вона не достатньо робить, аби побороти корупцію. У цьому почасти можна відчути навіть виправдання російського нападу. Тож особливо важливо, аби в цього закиду не було будь-яких підстав."