Бербок у Києві пообіцяла додаткову допомогу Україні

Україна отримає додатково 20 мільйонів євро гумдопомоги від Німеччини, пообіцяла Анналена Бербок під час свого візиту. Утім, очільниця німецької дипломатії не змогла потішити Київ обіцянкою швидкої передачі ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) анонсувала виділення Україні додаткової гуманітарної допомоги на суму 20 мільйонів євро. Відповідну заяву Бербок зробила в понеділок, 11 вересня, під час свого візиту до Києва, передає інформагенція Reuters.

За словами німецької урядовиці, таким чином загальний обсяг німецької гуманітарної допомоги Україні цього року зросте до 380 мільйонів євро.

Бербок застерегла від намірів РФ знову атакувати українське енергомережу

Так само в рамках свого візиту до України Бербок відвідала в супроводі віцепрем'єр-міністра України Олександра Кубракова трансформаторну підстанцію на Київщині. Цей енергетичний об'єкт потужністю близько 2000 МВт відповідає за значну частину електропостачання регіону. Крім того, ця підстанція кілька разів зазнавала ударів російських ракет і безпілотників-камікадзе іранського виробництва, передає dpa.

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Під час відвідин об'єкта, Бербок застерегла, що Росія не відмовиться від планів змусити українців мерзнути та голодувати й протягом цієї зими, тож вона знову обстрілюватиме українські енергооб'єкти. "Підступна мета Росії - знову заморити людей голодом цієї зими й змусити їх замерзнути до смерті", - застерегла німецька урядовиця, яку цитує Reuters.

Бербок (л.) під час відвідин трансформаторної підстанції Фото: Jörg Blank/dpa/picture alliance

Бербок також наголосила, що потрібно зробити все можливе, щоб українські домогосподарства не боялися за своє енергопостачання, навіть попри те, що президент Росії Володимир Путін націлився в тому числі й на трансформаторні підстанції. Німеччина не припинить "підтримувати Україну в її захисті від російської агресії: економічно, військово, гуманітарно", запевнила німецька урядовиця, яку цитує dpa.

Бербок не дає обіцянок щодо швидкої передачі ракет Taurus

Водночас очільниця МЗС ФРН не змогла потішити українців обіцянкою щодо швидкої передачі Берліном крилатих ракет Taurus. "Ми більш ніж обізнані з ситуацією, - заявила німецька політикиня після переговорів зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою в українській столиці. "Утім, просто обіцяти вже недостатньо", - додала вона. Як і у випадку з постачанням системи протиповітряної оборони Iris-T та інших німецьких видів озброєнь, "всі питання повинні бути спочатку з'ясовані".

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Водночас пані Бербок запевнила, що Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, в тому числі й з огляду на ті звірства, які армія РФ чинить в Україні. "Ми в Європі знаємо: Ви також захищаєте тут нашу європейську свободу", - запевнила вона. За це Німеччина "безмежно вдячна" українцям, додала Бербок.

Кулеба не розуміє, чому Берлін зволікає з ракетами Taurus

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба недвозначно відреагував на тривале зволікання німецького уряду щодо запиту Києва на передачу крилатих ракет великої дальності.

"Я не розумію, чому ми втрачаємо час", - сказав голова українського дипломатичного відомства. За його словами, через цю нерішучість гинуть українські солдати і мирні жителі. "Немає жодного об'єктивного аргументу, який би говорив проти цього", - сказав Кулеба, слова якого наводить інформагенція dpa. Якщо у Берліна є питання щодо застосування цих ракет, то Київ готовий відповісти на них, сказав Кулеба. "Зробімо це. Що швидше це станеться, то більшою буде наша вдячність", - сказав Кулеба.

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Згодом пресслужба МЗС України теж процитувала очільника відомства за підсумками зустрічі з Бербок. "Ми детально обговорили надання Україні німецьких ракет дальнього радіусу дії Taurus. Сьогодні ми краще розуміємо особливості процесу ухвалення остаточного рішення урядом Німеччини. Зі свого боку, Україна готова зробити все необхідне, щоб його пришвидшити. За підсумками переговорів можу сказати, що опція надання цих ракет залишається відкритою, а процес ухвалення рішення всередині Німеччини просувається вперед", - заявив Кулеба, слова якого наводить пресслужба відомства.

Водночас Кулеба подякував Німеччині за вже надану зброю. Зокрема, він вказав на ефективність наданих ФРН зенітних установок Gepard.

Як повідомлялося, Київ уже тривали час просить Берлін надати крилаті ракети Taurus. Утім, у Берліні завжди стримано висловлювалися щодо цього питання. Причиною таких вагань Німеччини щодо постачання цього типу ракет є побоювання, що Україна може застосувати їх для обстрілу цілей на російській території, а Росія завдасть удару у відповідь, пише dpa.