Влітку в Україні може бути дефіцит електрики - "Укренерго"
Тетяна Кирилюк
1 год. тому
Компенсувати дефіцит в енергосистемі України планують збільшенням потужності на теплових електростанціях, а також імпортом електроенергії, каже голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.
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Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури, спричинені російськими ракетними ударами протягом року, цього літа в українській енергетичній системі може виникнути дефіцит потужності. Про це у четвер, 27 квітня, в ефірі національного телемарафону розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"Зазвичай в Україні протягом весни й літа спостерігається надлишок потужності, й Україна здатна експортувати електроенергію... Цьогоріч через значні пошкодження електростанцій може виникнути дефіцит і влітку", - сказав він.
Компенсувати дефіцит планують збільшенням потужності на теплових електростанціях, а також імпортом електроенергії, додав Кудрицький.
За його оцінками, ремонтна кампанія весни-літа 2023 року буде однією з найскладніших. На це впливають не лише масштабні руйнування, яких зазнала енергосистема взимку, а й те, що кілька великих електростанцій, зокрема Запорізька АЕС, перебувають під контролем росіян.
"Їх нам не вистачало взимку і не вистачає зараз. Ми будемо активувати всі наявні генеруючи потужності влітку, щоб у період ремонтів підтримувати баланс енергосистеми", - зазначив Кудрицький.
Нагадаємо, Україна припинила експорт електроенергії в жовтні 2022 року після початку масованих ракетних обстрілів об'єктів енергосистеми України російськими військами. Під час минулого опалювального сезону війська РФ випустили по енергетичних об’єктах України понад 1200 ракет і дронів, з яких 250 влучили у ціль, повідомляли в "Укренерго". Внаслідок цього було пошкоджено 43 відсотки магістральних мереж.
Наразі ж українська енергосистема вже близько двох місяців працює без обмежень споживачів із запасом потужності.
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