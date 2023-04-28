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Влітку в Україні може виникнути дефіцт електроенергії - "Укренерго"Фото: Pavlo Palamarchuk/ZUMAPRESS/picture alliance
ЕкономікаУкраїна

Влітку в Україні може бути дефіцит електрики - "Укренерго"

Тетяна Кирилюк
1 год. тому

Компенсувати дефіцит в енергосистемі України планують збільшенням потужності на теплових електростанціях, а також імпортом електроенергії, каже голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури, спричинені російськими ракетними ударами протягом року, цього літа в українській енергетичній системі може виникнути дефіцит потужності. Про це у четвер, 27 квітня, в ефірі національного телемарафону розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Зазвичай в Україні протягом весни й літа спостерігається надлишок потужності, й Україна здатна експортувати електроенергію... Цьогоріч через значні пошкодження електростанцій може виникнути дефіцит і влітку", - сказав він.

Компенсувати дефіцит планують збільшенням потужності на теплових електростанціях, а також імпортом електроенергії, додав Кудрицький. 

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За його оцінками, ремонтна кампанія весни-літа 2023 року буде однією з найскладніших. На це впливають не лише масштабні руйнування, яких зазнала енергосистема взимку, а й те, що кілька великих електростанцій, зокрема Запорізька АЕС, перебувають під контролем росіян.

"Їх нам не вистачало взимку і не вистачає зараз. Ми будемо активувати всі наявні генеруючи потужності влітку, щоб у період ремонтів підтримувати баланс енергосистеми", - зазначив Кудрицький.

Експорт електроенергії з України

Попри руйнування об'єктів енергетичної інфраструктури, Україна нині експортує електроенергію в Польщу та Молдову, розповів голова правління "Укренерго".

Експорт у Словаччину був припинений за ініціативою Братислави, і наразі Київ веде переговори про його відновлення, зазначив він.

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Нагадаємо, Україна припинила експорт електроенергії в жовтні 2022 року після початку масованих ракетних обстрілів об'єктів енергосистеми України російськими військами. Під час минулого опалювального сезону війська РФ випустили по енергетичних об’єктах України понад 1200 ракет і дронів, з яких 250 влучили у ціль, повідомляли в "Укренерго". Внаслідок цього було пошкоджено 43 відсотки магістральних мереж.

Наразі ж українська енергосистема вже близько двох місяців працює без обмежень споживачів із запасом потужності. 

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