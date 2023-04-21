Що дозволило Україні швидко поновити експорт електроенергії?

Попри серйозні руйнування енергетичної інфраструктури, з середини квітня Україна поновила експорт електроенергії в країни ЄС та Молдову. Що допомогло цьому та які складнощі виникли?

Ще майже місяць тому українці потерпали від аварійних чи планових відключень світла, спричинених масованими російськими ракетними обстрілами української енергетичної інфраструктури. Натомість в середині квітня Україна вже поновила експорт електроенергії в Молдову, а пізніше - в Польщу та Словаччину. Як це стало можливим?

Профіцит електроенергії дав можливість експорту

Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС з червня по 11 жовтня минулого року, коли за день до цього Росія вперше завдала масштабного ракетного обстрілу по всій території України, зокрема по енергетичній інфраструктурі, і в країні стався перший блекаут. Восени та взимку українська енергосистема сама потребувала допомоги і частково підтримувалася аварійними перетоками та імпортованою електроенергією з європейських країн.

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Однак, як вказують у пресслужбі національного оператора енергосистеми НЕК "Укренерго", від 12 лютого в енергосистемі відсутній дефіцит електроенергії і з того часу майже по всій Україні були зняті обмеження споживання. До 2 квітня обмеження споживання діяли в Житомирській області, яка разом з Харківською найбільше постраждали під час масованої ракетної атаки на початку березня. Втім, нині в жодній області України обмежень споживання електроенергії немає, окрім районів, якими проходить лінія фронту.

"В енергосистемі сформувався достатній резерв потужності, що забезпечує надійність роботи енергосистеми та безперервність живлення споживачів. Більше того, наразі в енергосистемі є обсяг електроенергії, який Україна може спрямувати на експорт", - йдеться у відповіді "Укренерго" на запит DW. Тож компанія почала проводити аукціони для експорту до Молдови та Польщі, а потім і до Словаччини.

Що сприяло швидкому відновленню енергосистеми?

У компанії констатують, що передумовами для появи профіциту та розблокування експортних поставок стало сезонне потепління та пов'язане з ними зниження споживання електроенергії, тривале водопілля, яке розпочалося ще в лютому та сприяло активній роботі гідроелектростанцій, зростання обсягів генерації з відновлюваних джерел енергії, насамперед сонячної, а також швидке відновлення магістральних мереж та електростанцій, де це дозволяє безпекова ситуація. "За шість місяців осінньо-зимового періоду ворог випустив понад 1200 ракет та дронів по ключових енергетичних об'єктах. На жаль, понад 250 із них таки влучили у ціль - 43 відсотків магістральних мереж було пошкоджено. Зазнали різного ступеню ушкоджень усі теплові та гідроелектростанції. Але відновлювальні роботи тривають щодня", - пояснили DW в "Укренерго".

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Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко обіцяє зупинити експорт електроенергії у разі дефіциту потужності генерації для внутрішніх споживачів. "Експорту не може бути, якщо не вистачатиме генерації для внутрішніх споживачів", - сказав міністр на пресконференції у Києві. Водночас він називає поновлення експорту електроенергії ще одним джерелом підтримки тарифів для населення. За словами Галущенка, експортери спрямовуватимуть 80 відсотків доходу від продажу електроенергії за кордон на покриття різниці між ринковою ціною електроенергії та її вартістю для побутових споживачів.

Європейці хочуть прозорості в експортних поставках

Наразі дозволена спілкою системних операторів континентальної Європи ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії з України у Європу складає 400 МВт. Окрім цього, Україна має технічні можливості експортувати до Молдови ще 650 МВт. Однак не всі ці експортні потужності задіяно зараз на повну.

"Наші експортні можливості використовуються зараз на 15-20 відсотків. На це є певні причини. В Україні немає зараз великого профіциту електроенергії, аби покрити всі ліміти. А також наші партнери з ЄС, зокрема з Словаччини, Румунії і Угорщини, пропонували Україні проводити спільні аукціони на експорт електроенергії, з України, відповідно до їхніх правил, аби все було прозоро. Але Україна так і не відпрацювала цей механізм", - прокоментував DW директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Внаслідок того, що українська сторона так і не змогла організувати спільні аукціони з продажу електроенергії, від 21 квітня експорт до Словаччини, який був запущений тільки 17 квітня, призупиняється. "Без запуску цих аукціонів на перетин ми не можемо розкрити свій експортний потенціал і в інші європейські країни. Для цього потрібне схвалення відповідних документів українською стороною", - пояснює Омельченко.

Енергетична система України зазнала критичних руйнувань, але змогла відновитися Фото: Pavlo Palamarchuk/ZUMAPRESS/picture alliance

Депутати та регулятор не зробили своєї частини роботи

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев вказує на те, що зволікання із запуском спільних аукціонів є провиною українських політиків та регулятора. А це може поставити під загрозу всі експортні поставки в Європу. "Політики настільки не вірили, що наші енергетики можуть так швидко відновити українську енергосистему після руйнувань від обстрілів, що навіть ми зможемо відновити експорт, тому не поспішали з узгодженням документів. Натомість це можна було б швидко вирішити", - припускає Рябцев. Він наголошує, що свою частину роботи з підготовки технічної частини та розробки документів український національний оператор енергосистеми виконав.

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В "Укренерго" зазначили, що розроблений порядок з проведення спільних аукціонів в свою чергу має затвердити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і компанія тричі зверталася до регулятора з цим питанням. Однак регулятор поки що не ухвалив необхідного рішення.

"Окрім цього, до українського законодавства необхідно внести зміни щодо можливості компенсації у випадку настання форс-мажорних обставин при будь-яких обмеженнях, та до податкового законодавства - для дотримання рівних прав іноземних та українських учасників аукціонів. Зокрема, пропонується звільнити від оподаткування операції з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, як це передбачено у європейському законодавстві", - зауважують в "Укренерго". З відповідними пропозиціями та клопотанням про внесення відповідних змін до законодавства компанія зверталася до уряду, втім, питання поки не вирішено.

Експерти не виключають, що таке зволікання української влади з ухваленням рішень щодо прозорого експорту може свідчити про наявність фінансових інтересів, аби існуючі схеми експорту електроенергії продовжували працювати без змін. "Прозорі європейські спільні аукціони можуть порушити фінансові інтереси деяких зацікавлених осіб в Україні. Вони розраховували, що європейці погодяться на існуючі схеми експорту, але не вийшло", - вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко та застерігає, що це може коштувати Україні можливостей здійснювати екпорт електроенергії до країн ЄС.