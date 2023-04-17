Україна поновила експорт електроенергії до Словаччини

"Відсьогодні розпочався експорт електроенергії у Словаччину (200 МВт щогодини), триває експорт у Польщу (75 МВт щогодини) та Молдову (99-134 МВт у різні години). Також зі Словаччини продовжується незначний імпорт (2-4 МВт у різні години)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в енергосистемі України зберігається достатній резерв потужності. Водночас складна ситуація з енергопостачанням залишається вздовж лінії фронту.
Як повідомлялося, Україна припинила експорт електроенергії в жовтні 2022 року після початку масованих ракетних обстрілів об'єктів енергосистеми російськими військами.
Відновити його вдалося лише у квітні 2023 року: з 11 квітня - у Молдову, а з 12 - у Польщу.