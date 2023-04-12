Україна почала експортувати електроенергію в Польщу

НЕК "Укренерго" повідомила про початок експорту електроенергії до Польщі. Днем раніше українська електроенергія почала йти в Молдову.

Україна розпочала експорт електроенергії до Польщі, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго" у середу, 12 квітня.

"Виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів. В енергосистемі наявний достатній резерв потужності. Завдяки цьому є можливість експортувати електроенергію в Молдову (30-95 МВт в різні години), та відсьогодні - до Польщі (до 75 МВт в різні години)", - зазначила пресслужба компанії у Facebook.

Експорт електроенергії в Молдову Україна відновила напередодні, 11 квітня. Водночас нині ключовим пріоритетом є відновлення надійності живлення, тому ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи на всіх об'єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак, зазначили в компанії. "З моменту атаки 9 березня було повернуто в роботу п'ять магістральних ліній та частково відновлено обладнання дев'яти підстанцій різного класу напруги", - йдеться у повідомленні.

Водночас в "Укренерго" закликали українців за можливості переносити використання потужної техніки у нічні та денні години, оскільки це дозволить зменшити навантаження на енергосистему.

Як наголошував раніше міністр енергетики України Герман Галущенко, приорітетом залишається забезпечення потреб в електроенергії українських споживачів. "Експорт електроенергії працюватиме за умови забезпечення ресурсом українських споживачів і може бути припинений у разі зміни ситуації", - запевнив тоді міністр.

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РФ випустила по енергооб’єктах України 1200 ракет і дронів

Експорт електроенергії було припинено в жовтні 2022 року після початку масованих ракетних обстрілів об'єктів енергосистеми України російськими військами. Під час минулого опалювального сезону війська РФ випустили по енергетичних об’єктах України понад 1200 ракет і дронів, з яких 250 влучили у ціль, повідомляли в "Укренерго". Внаслідок цього було пошкоджено 43 відсотки магістральних мереж.

Наразі в роботу вдалося повернути 80 відсотків пошкодженої мережі. Таким чином українська енергосистема вже близько двох місяців працює без обмежень споживачів із запасом потужності.