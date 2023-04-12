Україна почала експортувати електроенергію в Польщу

"Виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів. В енергосистемі наявний достатній резерв потужності. Завдяки цьому є можливість експортувати електроенергію в Молдову (30-95 МВт в різні години), та відсьогодні - до Польщі (до 75 МВт в різні години)", - зазначила пресслужба компанії у Facebook.
Експорт електроенергії в Молдову Україна відновила напередодні, 11 квітня. Водночас нині ключовим пріоритетом є відновлення надійності живлення, тому ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи на всіх об'єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак, зазначили в компанії."З моменту атаки 9 березня було повернуто в роботу п'ять магістральних ліній та частково відновлено обладнання дев'яти підстанцій різного класу напруги", - йдеться у повідомленні.
Водночас в "Укренерго" закликали українців за можливості переносити використання потужної техніки у нічні та денні години, оскільки це дозволить зменшити навантаження на енергосистему.
Як наголошував раніше міністр енергетики України Герман Галущенко, приорітетом залишається забезпечення потреб в електроенергії українських споживачів. "Експорт електроенергії працюватиме за умови забезпечення ресурсом українських споживачів і може бути припинений у разі зміни ситуації", - запевнив тоді міністр.
РФ випустила по енергооб’єктах України 1200 ракет і дронів
Експорт електроенергії було припинено в жовтні 2022 року після початку масованих ракетних обстрілів об'єктів енергосистеми України російськими військами. Під час минулого опалювального сезону війська РФ випустили по енергетичних об’єктах України понад 1200 ракет і дронів, з яких 250 влучили у ціль, повідомляли в "Укренерго". Внаслідок цього було пошкоджено 43 відсотки магістральних мереж.
Наразі в роботу вдалося повернути 80 відсотків пошкодженої мережі. Таким чином українська енергосистема вже близько двох місяців працює без обмежень споживачів із запасом потужності.