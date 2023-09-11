"Україна захищає усіх нас": Бербок прибула до Києва

Голова МЗС ФРН Анналена Бербок вчетверте з початку війни прибула до Києва. Вона пообіцяла Україні подальшу економічну, військову і гуманітарну підтримку у війні.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вранці у понеділок, 11 вересня, прибула в Україну з неоголошеним раніше візитом. "Україна також захищає свободу й всіх нас з величезною мужністю і рішучістю, - заявила Бербок після прибуття до Києва. - Так само, як Україна стоїть за нас, вона також може покластися на нас".

За її словами, зараз в Європейському Союзі готується рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС. "Результати судової реформи (в Україні. - Ред.) та законодавства щодо ЗМІ вже видно. Попереду ще імплементація антиолігархічного закону та боротьба з корупцією", - зазначила німецька міністерка.

Вона також зауважила, що повним ходом йде підготовка до зими в Україні, тому у Берліні хочуть ще тісніше пов'язати європейську енергетичну мережу з українською. "Незалежно від пори року, ми не припиняємо підтримувати Україну в її захисті від російської агресії: економічно, військово, гуманітарно", - сказала Бербок.

Вона наголосила, що "жахливий терор Путіна проявляється у цілеспрямованих атаках на повсякденне життя та цивільні інституції в Україні". "Путін хоче зламати, зневірити і деморалізувати людей. Для цього він не зупиняється ні перед чим - ні перед школами, ні перед ринками, ні перед зерносховищами, ні перед залізничними станціями", - зауважила політикиня.

Міністерка також згадала і про примусову депортацію українських дітей до РФ з окупованих територій. "Ми підтримуємо організації, українську владу та неурядові організації, які працюють над тим, щоб повернути викрадених дітей додому. І щоб ці злочини було розкрито. Обвинувальний акт у Міжнародному кримінальному суді також є важливим внеском у цю справу", - наголосила Бербок.

Це вже четвертий візит Анналени Бербок в Україну з початку повномасштабної російської агресії.