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Понад 19 тисяч дітей з України депортовано до Росії

Роман Сулима | Максим Сидоржевський
2 год. тому

Міжнародна гуманітарна організація "СОС Дитячі містечка" назвала загальну кількість українських дітей, яких було депортовано в Росію з лютого 2022 року.

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Ще одну дитину вдалося повернути з Росії в Україну
Ще одну дитину вдалося повернути з Росії в УкраїнуФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Понад 19 тисяч українських дітей було розлучено зі своїми батьками за час російського вторгнення в Україну і депортовано до Росії, заявив у четвер, 10 серпня, у Мюнхені голова українського відділення міжнародної гуманітарної організації "СОС Дитячі містечка" (SOS-Kinderdörfer) Сергій Лукашов. "Це воєнний злочин і, згідно з міжнародним правом, частина геноциду", - підкреслив він.

За словами Лукашова, під час війни українських дітей розлучали з батьками різними способами. "Спочатку багато хто був відрізаний лінією фронту, що швидко наступала, і раптово опинився сам на окупованій території. Дітей часто вивозили окупанти в інші регіони і в Росію, - розповів він. - Пізніше загарбники стали діяти більш витончено, пропонуючи, зокрема, нужденним сім'ям вивезти дітей на кілька тижнів у табір відпочинку. Але потім діти не поверталися. Або батьків затримували на кордоні під час спроби виїхати з окупованої території, а дітей відбирали".

Зробити все можливе, щоб повернути дітей

Організація "СОС Дитячі містечка" бере безпосередню участь у репатріації. На сьогодні в Україну повернуто 385 депортованих хлопчиків і дівчаток, 84 з них - завдяки зусиллям організації та її партнерів, зазначив Лукашов.

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Часто за підтримкою звертаються не лише батьки, а й самі підлітки, наприклад, через соціальні мережі. "Ми разом із ними плануємо маршрут, допомагаємо матеріально, підказуємо, які формулювання та аргументи використовувати під час спілкування з владою і на прикордонних пунктах", - сказав голова українського відділення "СОС Дитячі містечка".

Що з дітьми відбувається в Росії

У Росії діти потрапляють у дитячі будинки, лікарні або прийомні сім'ї, і багато хто з них уже за деякий час отримують російські паспорти. За словами Лукашова, діти часто скаржаться на "промивання мізків": їм кажуть, що їхні батьки та Україна відкинули їх і що їх будуть переслідувати, якщо вони повернуться, на них чинять тиск.

Крім того, навіть якщо дітей вдається повернути додому, проблеми часто не закінчуються. "Деякі з них протягом дев'яти місяців піддавалися впливу пропаганди, і це накладає свій відбиток", - поскаржився представник гуманітарної організації.

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