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ФРН закликала повернути викрадених РФ українських дітей

Олександр Куницький
2 год. тому

Депортація українських дітей є вершиною айсберга страждань, які принесла війна Росії, наголосила Аналена Бербок. При цьому вона закликала всіх об'єднатися навколо цієї проблеми.

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Анналена Бербок у Нью-Йорку
Анналена Бербок у Нью-ЙоркуФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала активізувати міжнародні зусилля щодо повернення батькам дітей, яких Росія викрала з України. Про це вона сказала у  понеділок, 17 липня, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку на засіданні Ради Безпеки на рівні глав зовнішньополітичних відомств щодо підтримки миру в Україні. 

"Незважаючи на всі розбіжності, одне переконання не повинно бути поза сумнівом: депортовані діти належать їхнім батькам", - цитує Бербок агенція dpa. Німецька міністерка висловила переконання, що її колеги з Африки, Азії та Латинської Америки відчувають те саме, адже попри розбіжності у поглядах всіх об'єднує людяність. "Коли зловмисник не зупиняється навіть на дітях, трагедія обертається страшною нелюдяністю", - зазначила Бербок.

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При цьому вона наголосила, що жах через депортацію українських дітей є вершиною айсберга невимовних страждань, які принесла "війна Росії багатьом дітям у всьому світі". "Відтоді, як я дізналася про ці злочини, я не можу перестати уявляти, як би я почувалася, якби ці діти були моїми", - додала німецька урядовиця.

Великобританія: Не можна допустити, щоб війна тривала ще 500 днів

Своєю чергою міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі наголосив, що "Росія намагається стерти українську ідентичність та культуру, а дітей використовує як зброю війни". Тому, за його словами, світ не може допустити затягування війни в Україні, закликавши РФ негайно вивести війська з України. "Ми не можемо допустити, щоб ця війна тривала ще 500 днів", - цитує главу британської дипломатії агенція "Укрінформ".

Клеверлі підкреслив, що справедливий і міцний мир - це те, чого прагне міжнародна спільнота, і закликав виконати українську формулу миру. "План президента Зеленського з десяти пунктів (формула миру. - Ред.) показав шлях уперед. Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Весь світ хоче миру»,- зазначив він.

Крім того, британський урядовець наголосив на необхідності продовжити Чорноморську зернову ініціативу, щоби забезпечити продовольством вразливі країни та запобігти підвищенню глобальних цін на продукти. 

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