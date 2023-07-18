ФРН закликала повернути викрадених РФ українських дітей

Депортація українських дітей є вершиною айсберга страждань, які принесла війна Росії, наголосила Аналена Бербок. При цьому вона закликала всіх об'єднатися навколо цієї проблеми.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала активізувати міжнародні зусилля щодо повернення батькам дітей, яких Росія викрала з України. Про це вона сказала у понеділок, 17 липня, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку на засіданні Ради Безпеки на рівні глав зовнішньополітичних відомств щодо підтримки миру в Україні.

"Незважаючи на всі розбіжності, одне переконання не повинно бути поза сумнівом: депортовані діти належать їхнім батькам", - цитує Бербок агенція dpa. Німецька міністерка висловила переконання, що її колеги з Африки, Азії та Латинської Америки відчувають те саме, адже попри розбіжності у поглядах всіх об'єднує людяність. "Коли зловмисник не зупиняється навіть на дітях, трагедія обертається страшною нелюдяністю", - зазначила Бербок.

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При цьому вона наголосила, що жах через депортацію українських дітей є вершиною айсберга невимовних страждань, які принесла "війна Росії багатьом дітям у всьому світі". "Відтоді, як я дізналася про ці злочини, я не можу перестати уявляти, як би я почувалася, якби ці діти були моїми", - додала німецька урядовиця.

Великобританія: Не можна допустити, щоб війна тривала ще 500 днів

Своєю чергою міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі наголосив, що "Росія намагається стерти українську ідентичність та культуру, а дітей використовує як зброю війни". Тому, за його словами, світ не може допустити затягування війни в Україні, закликавши РФ негайно вивести війська з України. "Ми не можемо допустити, щоб ця війна тривала ще 500 днів", - цитує главу британської дипломатії агенція "Укрінформ".

Клеверлі підкреслив, що справедливий і міцний мир - це те, чого прагне міжнародна спільнота, і закликав виконати українську формулу миру. "План президента Зеленського з десяти пунктів (формула миру. - Ред.) показав шлях уперед. Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Весь світ хоче миру»,- зазначив він.

Крім того, британський урядовець наголосив на необхідності продовжити Чорноморську зернову ініціативу, щоби забезпечити продовольством вразливі країни та запобігти підвищенню глобальних цін на продукти.

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